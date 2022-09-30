Giriş Tarihi: 30.09.2022 13:01
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
13:31
Ölümden dönen Killa Hakan'dan aylar sonra ilk mesaj! "Dünyayı bir anlık terk ettim"
Türkçe rap dünyasının popüler isimleri arasında yer alan 'Killa Hakan' lakaplı Hakan Durmuş, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdiği anlaşılan Killa Hakan'ın bağışıklık sistemi çökmüştü. Yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren Killa Hakan, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ünlü rapçi, aylar sonra Instagram'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Killa Hakan'ın paylaşımı...