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Haberler Galeri Ölümden dönen Killa Hakan'dan aylar sonra ilk mesaj! "Dünyayı bir anlık terk ettim"
Giriş Tarihi: 30.09.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 13:31

Ölümden dönen Killa Hakan'dan aylar sonra ilk mesaj! "Dünyayı bir anlık terk ettim"

Türkçe rap dünyasının popüler isimleri arasında yer alan 'Killa Hakan' lakaplı Hakan Durmuş, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdiği anlaşılan Killa Hakan'ın bağışıklık sistemi çökmüştü. Yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren Killa Hakan, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ünlü rapçi, aylar sonra Instagram'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Killa Hakan'ın paylaşımı...

Ölümden dönen Killa Hakan’dan aylar sonra ilk mesaj! Dünyayı bir anlık terk ettim

Massaka, yakın arkadaşı 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş'un yoğun bakım olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuş, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

Ölümden dönen Killa Hakan’dan aylar sonra ilk mesaj! Dünyayı bir anlık terk ettim

Almanya'da yaşayan 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanmıştı.

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Ölümden dönen Killa Hakan’dan aylar sonra ilk mesaj! Dünyayı bir anlık terk ettim

Virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çöken ünlü rapçi, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Ölümden dönen Killa Hakan’dan aylar sonra ilk mesaj! Dünyayı bir anlık terk ettim

1 ay komada yaşam mücadelesi veren Killa Hakan, uzun bir sürenin ardından sosyal medyadan sevenlerine mesaj yayınladı.

Ölümden dönen Killa Hakan’dan aylar sonra ilk mesaj! Dünyayı bir anlık terk ettim

Killa Hakan, aylar sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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