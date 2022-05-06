Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi! Güzel oyuncunun yüzü yine gülmedi!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 13:07

Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi! Güzel oyuncunun yüzü yine gülmedi!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile uzatmalı ilişkisi hüsranla sonlanan ünlü oyuncu Aslı Enver, aradığı aşkı iş insanı Önder Öztarhan'da bulmuştu. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Aslı Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Ancak çiftten evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Aslı Enver ile Önder Öztarhan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile giden Aslı Enver, önceki gün trafikte görüntülendi. Enver, ayrılık hakkında ilk kez konuştu.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Güzel oyuncunun yüzü yine gülmedi!

Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver'in, geçtiğimiz günlerde ilişkiyi bitirdiği haberleri magazin gündemine geldi.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Güzel oyuncunun yüzü yine gülmedi!

Önder Öztarhan ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada takibi bırakması ile ayrıldığı ortaya çıkan Aslı Enver, acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile gitmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Güzel oyuncunun yüzü yine gülmedi!

2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Güzel oyuncunun yüzü yine gülmedi!

Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlanmıştı.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Güzel oyuncunun yüzü yine gülmedi!

Uzun bir aranın ardından kalbinin kapılarını iş insanı Önder Öztarhan'a açan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesi ile tanışarak aileye girdi. Enver, Öztarhan'ın annesi Deniz Öztarhan ile Ortaköy'de bir mekanda akşam yemeğinde görüntülenmişti.

SON DAKİKA