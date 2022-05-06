Giriş Tarihi: 06.05.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 13:07

Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi! Güzel oyuncunun yüzü yine gülmedi!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile uzatmalı ilişkisi hüsranla sonlanan ünlü oyuncu Aslı Enver, aradığı aşkı iş insanı Önder Öztarhan'da bulmuştu. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Aslı Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Ancak çiftten evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Aslı Enver ile Önder Öztarhan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile giden Aslı Enver, önceki gün trafikte görüntülendi. Enver, ayrılık hakkında ilk kez konuştu.