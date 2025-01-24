Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
10:32
10 yıllık aşkları meğer 'tesadüfle' başlamış... İşte şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez'in tanışma hikayesi!
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, söylediği 'Şok Oldum' şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalamış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Güçlü sesiyle müzik sektöründe yer edinen başarılı şarkıcı, işinin yanı sıra özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Ece Seçkin, son olarak bir programa konuk olarak 2021 yılında nikah masasına oturduğu eşi Çağrı Terlemez'le nasıl tanıştıklarını anlattı. Duyanların adeta 'Tesadüfle başlayan bir aşk hikayesi' diyeceği tanışma hikayesine bakın!