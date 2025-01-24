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Haberler Galeri 10 yıllık aşkları meğer 'tesadüfle' başlamış... İşte şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez'in tanışma hikayesi!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:32

10 yıllık aşkları meğer 'tesadüfle' başlamış... İşte şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez'in tanışma hikayesi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, söylediği 'Şok Oldum' şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalamış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Güçlü sesiyle müzik sektöründe yer edinen başarılı şarkıcı, işinin yanı sıra özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Ece Seçkin, son olarak bir programa konuk olarak 2021 yılında nikah masasına oturduğu eşi Çağrı Terlemez'le nasıl tanıştıklarını anlattı. Duyanların adeta 'Tesadüfle başlayan bir aşk hikayesi' diyeceği tanışma hikayesine bakın!

10 yıllık aşkları meğer ’tesadüfle’ başlamış... İşte şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez’in tanışma hikayesi!

Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Ece Seçkin eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını katıldığı bir programda anlattı.

10 yıllık aşkları meğer ’tesadüfle’ başlamış... İşte şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez’in tanışma hikayesi!

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez 2015 yılında başladıkları ilişkilerini 2021 yılının Eylül ayında evlilikle taçlandırmıştı.

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10 yıllık aşkları meğer ’tesadüfle’ başlamış... İşte şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez’in tanışma hikayesi!

Çiftin görkemli düğününe birçok dostları da katılmıştı.

10 yıllık aşkları meğer ’tesadüfle’ başlamış... İşte şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez’in tanışma hikayesi!

O anları sosyal medya hesabından paylşan güzel popçuya birçok beğeni ve tebrik mesajı yağmıştı.

10 yıllık aşkları meğer ’tesadüfle’ başlamış... İşte şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez’in tanışma hikayesi!

ECE SEÇKİN VE EŞİ NASIL TANIŞTI?

Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi toplayan Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını katıldığı bir programda anlattı.

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