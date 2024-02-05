Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
06:40
Onu Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı olarak tanıyoruz… Ünal Gürel'in oğlu bakın kim çıktı!
Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı. Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile gönüllere taht kuran Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Peki, Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...