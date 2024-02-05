Onu Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı olarak tanıyoruz… Ünal Gürel’in oğlu bakın kim çıktı!

Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş, sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı.