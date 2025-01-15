Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:55
"Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim" demişti! Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!
Halil Ergün, Güven Hokna, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın başrollerinde yer aldığı bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin 'Neyyir Hanım'ı usta oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener'in vefatının ardından gözler Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'e çevrildi. "Onun mobbingine uğradım" diyen Seda Demir'den Bedia Ener paylaşımı geldi.