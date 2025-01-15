"Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim" demişti! Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!

"BU YÜZDEN 7-8 YIL NEFRET ETTİM"

Bedia Ener'in kendisine mobbing yaptığını söyleyen Seda Demir, " 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim." demişti. Bu açıklamaların ardından da Bedia Ener iddiaları yalanlamıştı.