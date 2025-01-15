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Haberler Galeri "Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim" demişti! Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:55

"Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim" demişti! Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!

Halil Ergün, Güven Hokna, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın başrollerinde yer aldığı bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin 'Neyyir Hanım'ı usta oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener'in vefatının ardından gözler Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'e çevrildi. "Onun mobbingine uğradım" diyen Seda Demir'den Bedia Ener paylaşımı geldi.

Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim demişti! Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisi 2006 yılında başlayıp 2010 yılında final yaptı. Birçok karakteri ve hikayesiyle hafızalara kazınan dizi, yayınlandığı döneme damga vurdu.

Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim demişti! Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!

Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye'nin komşusu Neyyir Hanım rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Bedia Ener, 70 yaşında aramızdan ayrıldı.

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Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim demişti! Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!

Ener'in ölüm haberi yaşanan eski bir tartışmayı da yeniden hatırlattı.

Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim demişti! Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!

"BU YÜZDEN 7-8 YIL NEFRET ETTİM"

Bedia Ener'in kendisine mobbing yaptığını söyleyen Seda Demir, " 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim." demişti. Bu açıklamaların ardından da Bedia Ener iddiaları yalanlamıştı.

Onun mobbingine uğradım, 7-8 yıl boyunca nefret ettim demişti! Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den şaşırtan Bedia Ener paylaşımı!

Geçtiğimiz aylarda da konuşulan bu konunun ardından, bugün usta sanatçı Bedia Ener ne yazık ki aramızdan ayrıldı.

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