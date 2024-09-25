Giriş Tarihi: 25.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
11:09
‘Ortalıkta adam kalmadı’ demiş adamını bulmuştu... Hafsanur Sancaktutan'dan sevgilisi Kubilay Aka ile ilk aşk pozu geldi!
Hafsanur Sancaktutan'ın 'hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği 'Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı' cevabı çok konuşulmuştu ki, üzerinden çok zaman geçmeden güzel oyuncu adamını buldu. Meslektaşı Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açan Hafsanur Sancaktutan'dan ilk aşk pozu da geldi. Daha önce el ele görüntülenen çiftten Hafsanur Sancaktutan ilk defa sosyal medya hesabından sevgilisi Kubilay Aka ile romantik pozunu paylaştı...