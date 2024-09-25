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Haberler Galeri ‘Ortalıkta adam kalmadı’ demiş adamını bulmuştu... Hafsanur Sancaktutan'dan sevgilisi Kubilay Aka ile ilk aşk pozu geldi!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:09

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demiş adamını bulmuştu... Hafsanur Sancaktutan'dan sevgilisi Kubilay Aka ile ilk aşk pozu geldi!

Hafsanur Sancaktutan'ın 'hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği 'Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı' cevabı çok konuşulmuştu ki, üzerinden çok zaman geçmeden güzel oyuncu adamını buldu. Meslektaşı Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açan Hafsanur Sancaktutan'dan ilk aşk pozu da geldi. Daha önce el ele görüntülenen çiftten Hafsanur Sancaktutan ilk defa sosyal medya hesabından sevgilisi Kubilay Aka ile romantik pozunu paylaştı...

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demiş adamını bulmuştu... Hafsanur Sancaktutan’dan sevgilisi Kubilay Aka ile ilk aşk pozu geldi!

Hafsanur Sancaktutan'dan romantik kare!

Çapkınlıklarıyla bilinen Kubilay Aka şimdi de güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın gönlünü çeldi...

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demiş adamını bulmuştu... Hafsanur Sancaktutan’dan sevgilisi Kubilay Aka ile ilk aşk pozu geldi!

Hafsanur Sancaktutan'ın 'hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği 'Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı' cevabı çok konuşulmuştu...

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‘Ortalıkta adam kalmadı’ demiş adamını bulmuştu... Hafsanur Sancaktutan’dan sevgilisi Kubilay Aka ile ilk aşk pozu geldi!

Üzerinden çok zaman geçmeden güzel oyuncu adamını buldu.

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demiş adamını bulmuştu... Hafsanur Sancaktutan’dan sevgilisi Kubilay Aka ile ilk aşk pozu geldi!

Meslektaşı Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açan Hafsanur Sancaktutan'dan ilk aşk pozu da geldi.

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demiş adamını bulmuştu... Hafsanur Sancaktutan’dan sevgilisi Kubilay Aka ile ilk aşk pozu geldi!

Daha önce el ele görüntülenen çiftten Hafsanur Sancaktutan ilk defa sosyal medya hesabından sevgilisi Kubilay Aka ile romantik pozunu paylaştı...

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