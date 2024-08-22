Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte genç oyuncunun son hali.. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisi bir dönem seyircilere ekrana kitlemişti. O dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi ise dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandırmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman karakteriyle tüm Türkiye'yi göz yaşına boğan 6 yaşındaki Emir Berke Zincidi yeniden sosyal medyanın odağında yer aldı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü, koca bir delikanlı oldu. Önümüzdeki Ekim ayında 18 yaşına basacak olan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu spora olan tutkusu ile biliniyor. Genç oyuncu spor salonundan çıkmıyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali! İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali! İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali! EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR? Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Sevgi Zincidi, babası Berkant Zincidi'dir. Babası da modellik yapmaktadır. Emir Berke Zincidi iki yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynamıştır. İlkokul eğitimine İstanbul Beşiktaş Koleji'nde başladı. Kendisini 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde oynadığı küçük Osman rolüyle tanıyoruz. Emir Berke Zincidi, 2014 yılında Sarp Levendoğlu ve Zeki Alasya'nın başrollerinde oynadığı 'Küçük Ağa' dizisinde başrolde 'Mehmetcan' karakterini canlandırdı. FİLMLERİ 2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (dizi) 2010 - 2013 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (dizi) 2013 - Hititya: Madalyonun Sırrı (sinema filmi) 2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl (Şehzâde Mehmet , 4.sezon) (dizi) 2014 - Küçük Ağa (dizi) Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çocuk yıldız, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor. Küçük yıldız şimdilerde 18 yaşında... İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Ataberk Mutlu'nun son hali... 14 Haziran 2005'te Çorlu, Tekirdağ'da doğan Ata Berk Mutlu, ailesi tarafından 4 buçuk yaşındayken ajansa başvuru yapılmış ve ilk deneyimi olan Danino Süt reklamı ile sektör ile tanışmıştır. Hemen ardından Cuma'ya Kalsa dizisi ile ilk dizi tecrübesini, oynadığı Berk karakteriyle yapmıştır. Annesi Ayfer Mutlu, babası Erhan Mutlu ve kardeşi Can Mutlu olmak üzere 4 kişilik bir ailede yaşamaktadır. Ata Berk Mutlu okulda birçok tiyatro sahne oyunu etkinliklerine katılmış, ilk sahne tecrübesini de Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery'in dünyaca ünlü hikâyesi Küçük Prens oyunu ile gerçekleştirmiştir. Poyraz Karayel'de başrol oynayacan Ataberk Mutlu Sinan rolü ile gönülleri fethetmişti. Ataberk Mutlu son olarak Şevkat Yerimdar'da Emrecan olarak ekran karşısına çıktı. Üvey Baba dizisiyle tanınan ve çocukluğundan beri milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Burçin Abdullah'ın şimdiki hali şoke etti. Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı. Bir döneme damgasını vuran dram türündeki 'Üvey Baba dizisinde 'Lamia' karakterine hayat veren Burçin Abdullah, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenlerin ağzı açık kaldı. Burçin Abdullah, güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakırken, ünlü ismi görenlerin tanımakta zorlandı. 10 yaşında oynadığı Lamia karakteriyle ünlenen oyuncunun şimdiki hali ise çok farklı. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Burçin Abdullah, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla değişimi gözler önüne seriyor. Amerika'da ekonomi üzerine yüksek lisans da yapan Burçin Abdullah tercihini oyunculuktan yana kullanıyor. Burçin Abdullah şimdilerde 36 yaşında. Burçin Abdullah 26 Ocak 2018'de Salih Maraş ile Milano'da evlenmişti. Burçin Abdullah aynı yıl oğlu Kaan'ı kucağına almıştı. Hamilelik döneminde aldığı kilolarla dikkat çekmiş oyuncunun setlere dönüşü ise muhteşem olmuştu. Burçin Abdullah, Diriliş Ertuğrul'da Hafsa Hatun karakterine hayat vermişti. Burçin Abdullah şu sıralar Kalp Yarası dizisinde Leman karakterine hayat veriyor... 'Bücür Cadı' dizisindeki Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan, güzelliğiyle beğeni topluyor. Son yıllarda ekrandan uzak kalan güzel oyuncunun şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. 'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan artık büyüdü. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan eşiyle mutlu anlarını bol bol paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu Merve Erdoğan, Emine Bıyık'a hakkında merak edilenleri anlatmıştı… Oyunculuk nasıl başladı? Benim elimden tutup bu hayalle Taksim'e gidiyor. Taksim Meydanı'nda yürürken tesadüfen bir ajans sahibi yanımıza gelip benim yüzümü çok beğendiğini söylüyor ve oyuncusu olmamı istiyor. E fırsat annemin ayağına kadar gelmiş, beni hemen o ajansa kaydettiriyor. Bir gün sonra dizi teklifi gelmesiyle de hikâyem başlıyor. Çok küçük yaşlarda başlamış olmanın avantajı ve dezavantajları var mıydı? Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli büyüdü genç kız oldu. Değişimiyle hayran bırakan Ceceli, şimdilerde hukuk öğrencisi ve hedefi adli tıp alanında uzman bir avukat olmak. 2000'li yılların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü, kadrosu ve hikayesiyle yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen efsane diziler arasında yerini aldı. Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Tekin Ailesi'nin en küçük ferdi Ayşe Tekin'i Şebnem Ceceli canlandırıyordu. Şimdi 21 yaşında olan Şebnem Ceceli kamerlardan uzak bir hayat yaşıyor. Eğitimine odaklanan Ceceli hayallerinin peşinden koşmayı tercih ediyor. Hedefi ise adli tıp alanında uzman bir avukat olmak. Ayrıca Ceceli'nin ekonomik özgürlüğünü elde etmek için yarattığı 'Little Satisfying Things' adında kırtasiye markası var. Şebnem Ceceli daha önce verdiği bir röportajda 'Peki, bir daha hiçbir yapımda neden rol almadınız?' sorusuna şu cevabı verdi: 'İki kısa filmde rol aldım sonrasında. Onun dışında olmadı. Ailem oyunculuğa devam etme ya da etmeme konusunda bana hiçbir zaman baskı yapmadı. Zaten 5 yaşında dizi teklifi geldiğinde de bana sormuşlar ve kararıma göre hareket etmişlerdi. Dizi bittiğinde akademik hayata yöneldim.' Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu'da 'Bülent' Batuhan Karacakaya oldu. Son olarak sevilen yarışma programı Survivor'a katılan Bülent Karacakaya'nın son hali merak edildi. İşte bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın son hali. Çocuk yaşta setlerle tanışan, rol aldığı pek çok dizi ile adından söz ettiren oyuncu Batuhan Karacakaya, 2008 ile 2010 yılları arasında Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Bülent Ziyagil' karakteriyle hafızalara kazındı. Kariyer basamaklarını genç yaşta hızla tırmanan Karacakaya, geçtiğimiz sezon katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla da adını geniş kitlelere duyurdu. 'Survivor All Star' da yeniden yarışmaya başlayan an Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz haftalarda Yasemin Döngel'e çok özel açıklamalarda bulunmuştu. -Survivor maceranıza elbette geleceğiz fakat öncesinde biraz oyunculuk kariyerinizden bahsetmek istiyorum. Bu yolculuk sizin için nasıl başladı? Çocuk yaşlarda başladı tabii… Kız kardeşim Melissa çok güzel bir çocuktu, aslında onu götürüyordu annem görüşmelere… Ben de elimde top oyun oynamaya gidiyordum onlarla annemin yanında… Tabii öyle ortamlarda bir rol için gelen herkes gergin olabiliyor; ben de gayet rahat, kendi halimde top oynuyorum, eğleniyorum. O rahatlığımı gördüklerinde benim sürecim başladı. İyi ki de başladı. -Diziye 'Bülent' olarak seçildiğinizde ilk olarak neler hissettiniz? Mesela sizi ne çok ne heyecanlandırdı? Tabii ki çok mutlu oldum. Çocukken çok anlamıyorsunuz, ama Aşk-ı Memnu'nun önceki dönemlerden bilinen önemli bir eser olduğunu öğrendiğimde mutlu olmuştum. Çok iyi bir yapım şirketiyle, çok önemli bir yönetmen ve birbirinden özel oyuncularla bir yapım süreci içerisinde olmak benim için bir okul gibi olacaktı; bu yüzden de heyecanlıydım. -Dizi dönem dönem ekranlarda yer alıyor. İzliyor musunuz? Ara ara denk geliyorum, göz atıyorum. Ama oturup izlemiyorum; öyle bir zamanım da yok maalesef. Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Değişimiyle magazinde adından sık sık söz ettiren Zeynep Özkaya, uzun süredir de Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. İlişkilerinde 4 yılı deviren çiftten Zeynep Özkaya geçtiğimiz aylarda mezuniyet sevinci yaşamıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor.