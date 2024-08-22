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Haberler Galeri Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 07:43

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde "Küçük Osman" karakteriyle hafızlara kazınan Emir Berke Zincidi'nin son hali gündem oldu. Çocuk yıldızı görenler tanıyamıyor.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Küçük OsmanEmir Berke Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte genç oyuncunun son hali..

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi bir dönem seyircilere ekrana kitlemişti.

O dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi ise dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandırmıştı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman karakteriyle tüm Türkiye'yi göz yaşına boğan 6 yaşındaki Emir Berke Zincidi yeniden sosyal medyanın odağında yer aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü, koca bir delikanlı oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...

Önümüzdeki Ekim ayında 18 yaşına basacak olan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

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