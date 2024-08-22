Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi bir dönem seyircilere ekrana kitlemişti.

O dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi ise dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandırmıştı.