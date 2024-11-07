Oyuncu Ahmet Haktan Zavlak: “Gerekirse yerleri süpürürüm, ben sette olmak istiyorum” dedim!

-Kendinin katil olduğunu düşünürken aslında ağabeyinin gerçek katil olduğunu görüyoruz ilk filmde. Haktan olarak kendini yerine koysan, ne hissederdin?

Bu zaten başlı başına bir ihanet. İhanetin her türlüsü çok kötü ama bu en yakınından, ağabeyinden, örnek aldığın rol modelden gelince daha bir tepetaklak oluyor. İnsanın hayatı boyunca örnek almaya çalıştığı kişiden gelmesi tabii ki karakteri çok yıpratıyor. Ama sonrasında çok büyük ve güzel bir olgunluğa eriştiriyor.

-Hiç böyle büyük bir ihanete uğradığın oldu mu?

Tabii. Hepimiz uğramışızdır ki. İhanete uğramadım diyen ben sanmıyorum, yoktur yani.

İNTİKAM ALIRDIM, ARTIK BÜYÜDÜM

-Peki, nasıl tepki verirsin bu durum karşısında? Veya yaşadığın olayda nasıl tepki verdin?

İlk başlarda bu tarz durumlarla karşılaştığımda çözmeye, sinirlenip intikam almaya vermiştim kendimi ve bu fark ettim ki ne insanları değiştiriyor ne durumu ne de geçmişi değiştiriyor. Şunu anladım; kimseyi değiştiremezsin, geçmişi de değiştiremezsin. İnsanları sadece hayatından kaldırabilirsin. Baktın olmuyor, sana değer vermiyor yapacak bir şey yok. O durumu kabullenip, onun üzerine çok fazla düşünmeyip yarına ulaşmak hedefimiz. Düne takılıp kalarak yaşamanın pek bir anlamı yok, bunu fark ettim. O yüzden biraz sakinleştim. Deli dolu geçiyordu o intikam zamanları ama büyüdük (gülüyor).