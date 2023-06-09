Giriş Tarihi: 09.06.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 13:57

Oyuncu Alina Boz'un güzelliği Rus annesinden mirasmış! "Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel"

Güzel oyuncu Alina Boz ile annesini yan yana görenler 'Abla-kardeş' sanıyor. Alina Boz sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 24 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 4.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...