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Haberler Galeri Oyuncu Alina Boz'un güzelliği Rus annesinden mirasmış! "Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel"
Giriş Tarihi: 09.06.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 13:57

Oyuncu Alina Boz'un güzelliği Rus annesinden mirasmış! "Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel"

Güzel oyuncu Alina Boz ile annesini yan yana görenler 'Abla-kardeş' sanıyor. Alina Boz sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 24 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 4.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Oyuncu Alina Boz’un güzelliği Rus annesinden mirasmış! Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel

Alina Boz'un annesi Olga Boz, güzelliğiyle gündem oldu. Genç oyuncu Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı... Alina Boz'un annesi Olga Boz, duru güzelliği ile dikkatleri üzerine topladı. Alina Boz, güzelliğini annesinden adeta annesinden almış.

Oyuncu Alina Boz’un güzelliği Rus annesinden mirasmış! Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel

Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı... Moskova doğumlu Alina Boz, 7 yaşındayken Türkiye'ye döndü. Yeni bir ülkeye alışmakta zorluk yaşayan Alina Boz, adaptasyon sağlaması için Barış Manço Kültür Merkezi'ne kaydedildi.

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Oyuncu Alina Boz’un güzelliği Rus annesinden mirasmış! Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel

Çocuk yaşta oyunculuğa ilgi duyan yıldız, lisede kabin hizmetleri bölümü okusa da lisans eğitimini tiyatro üzerine yaptı.

Oyuncu Alina Boz’un güzelliği Rus annesinden mirasmış! Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel

Son zamanların yıldızı parlayan genç oyuncularından Alina Boz sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Oyuncu Alina Boz’un güzelliği Rus annesinden mirasmış! Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel

24 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 4.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor.

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