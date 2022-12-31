Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:29

Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Annesi ayrı kızı ayrı güzel"

Güzel oyuncu Alina Boz ile annesini yan yana görenler 'Abla-kardeş' sanıyor... Son zamanların yıldızı parlayan genç oyuncularından Alina Boz O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. Ekranların sevilen isimleri arasında gösterilen Boz, şarkısıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Alina Boz sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 24 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 4.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...