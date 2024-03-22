Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
14:56
Oyuncu Ayça Ayşin Turan: Aşık olmak bir çılgınlık değil midir?
PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekilen, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği romantik komedi türündeki "Sevmek Yüzünden" filmi bugün vizyona girdi. Eğlence dolu bir geçmiş hesaplaşmasıyla birlikte sıcak bir aşk hikayesinin işlendiği filmin başrol oyuncu Ayça Ayşin Turan ile vizyon öncesi bir araya geldik. Film sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.