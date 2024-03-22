Oyuncu Ayça Ayşin Turan: Aşık olmak bir çılgınlık değil midir?

-Doğaçlama sahneler var mı?

Var var. Flashback sahnesi tamamıyla doğaçlama aslında. Başından beri şey dedim ben; kamera benim partnerim, seyirci benim arkadaşım ve bir arkadaşımla nasıl konuşuyorsam nasıl paslaşıyorsam onu yapmak istedik aslında. Umarım da başarılı olmuşuzdur.

-"Bu öyle bir prenses ve beyaz atlı prens hikayesi değil" diyorsunuz fragmanda, peki bu ne hikayesi?

Evet, başında öyle diyor ama sonuna doğru nasıl gelişiyor hikaye, yolda neler değişiyor insanın hayatında. Normalde de günlük hayatımızda değişir her şey, bir şeye başlarız ama sonu aynı gitmez, bunun gibi. Aslında bir hırsla, intikamla yola çıkıyor İdil ve arkadaşları. Ama günün sonunda çıktıkları nokta evet intikam almak ama bir yerden sonra bir insanın kötülüğünü iyi olan bir insana göstermeye çalışmaya dönüşüyor ve o süreçte de gerçek aşkı buluyor yolda. İntikam diye çıkıyor, kadın dayanışmasına dönüyor. Böyle bir hikayemiz var bizim.