Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor! Şiddet videosu ses getirmişti...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 06:51

Oyuncu Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor! Şiddet videosu ses getirmişti...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızını iyice parlatan oyuncu Batuhan Karacakaya son olarak şiddet haberleriyle gündeme gelmişti. Ayşe Aslan, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Daha sonra Ayşe Fatma Aslanpay'ın Batuhan Karacakaya'ya saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Karşılıklı şiddet iddialarında bulunan ikili hakkında dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı. Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ın aralarındaki sular durulacağa benzemiyor... Bakın şiddet videosu ses getiren Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay ikilisinin 1 ay önceki hamleleri neymiş...

Deniz YUSUFOĞLU
Oyuncu Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor! Şiddet videosu ses getirmişti...

Oyuncu Batuhan Karacakaya ile sosyal medya fenomeni Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia edip videolar yayınlamıştı.

Oyuncu Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor! Şiddet videosu ses getirmişti...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızını iyice parlatan oyuncu Batuhan Karacakaya son olarak şiddet haberleriyle gündeme gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor! Şiddet videosu ses getirmişti...

Ayşe Aslan, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Oyuncu Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor! Şiddet videosu ses getirmişti...

Daha sonra Ayşe Fatma Aslanpay'ın Batuhan Karacakaya'ya saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Oyuncu Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor! Şiddet videosu ses getirmişti...

Karşılıklı şiddet iddialarında bulunan ikili hakkında dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı. Bakın şiddet videosu ses getiren Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay ikilisinin 1 ay önceki hamleleri neymiş...

SON DAKİKA