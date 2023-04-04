Oyuncu Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor! Şiddet videosu ses getirmişti...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 06:49
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
06:51
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızını iyice parlatan oyuncu Batuhan Karacakaya son olarak şiddet haberleriyle gündeme gelmişti. Ayşe Aslan, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Daha sonra Ayşe Fatma Aslanpay'ın Batuhan Karacakaya'ya saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Karşılıklı şiddet iddialarında bulunan ikili hakkında dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı. Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ın aralarındaki sular durulacağa benzemiyor... Bakın şiddet videosu ses getiren Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay ikilisinin 1 ay önceki hamleleri neymiş...