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Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 12:48

Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! İşte Burcu Biricik'in bebeğinin cinsiyeti

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen çiftten müjdeli haber geldi. Burcu Biricik, 3.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! İşte Burcu Biricik’in bebeğinin cinsiyeti

Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından...

Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! İşte Burcu Biricik’in bebeğinin cinsiyeti

Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuştu.

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Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! İşte Burcu Biricik’in bebeğinin cinsiyeti

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen güzel oyuncudan müjdeli haber geldi.

Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! İşte Burcu Biricik’in bebeğinin cinsiyeti

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Burcu Biricik'in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! İşte Burcu Biricik’in bebeğinin cinsiyeti

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

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