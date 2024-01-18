Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
12:48
Oyuncu Burcu Biricik anne oluyor! İşte Burcu Biricik'in bebeğinin cinsiyeti
"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen çiftten müjdeli haber geldi. Burcu Biricik, 3.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.