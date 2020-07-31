Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...

Son olarak yer aldığı Afili Aşk dizisinde Ayşe karakteri ile ödül alan ve şu sıralar tatilin keyfini çıkaran Burcu Özberk sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Burcu Özberk son olarak yaptığı bikinili paylaşımıyla tatil fotoğraflarına yenisini ekledi. Kıvırcık saçlarıyla poz veren Burcu Özberk'in leopar desenli bikinisi beğeni topladı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Burcu Özberk'in bikinili pozu konuşula dursun siz bir de estetiksiz halini görün... Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. Görenler "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemiyor. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...