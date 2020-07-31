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Haberler Galeri Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...

Oyuncu de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...

Son olarak yer aldığı dizisinde Ayşe karakteri ile ödül alan ve şu sıralar tatilin keyfini çıkaran sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Burcu Özberk son olarak yaptığı bikinili paylaşımıyla tatil fotoğraflarına yenisini ekledi. Kıvırcık saçlarıyla poz veren Burcu Özberk'in beğeni topladı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan konuşula dursun siz bir de estetiksiz halini görün... Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. Görenler "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemiyor. İşte ...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 12:07
Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...

Son olarak yer aldığı dizisinde Ayşe karakteri ile ödül alan ve şu sıralar tatilin keyfini çıkaran sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...

son olarak yaptığı bikinili paylaşımıyla tatil fotoğraflarına yenisini ekledi. Kıvırcık saçlarıyla poz veren Burcu Özberk'in beğeni topladı.

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Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan 'in konuşula dursun siz bir de estetiksiz halini görün...

Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...

'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. Görenler "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemiyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...

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Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...
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Oyuncu Burcu Özberk de estetikli çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı...
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