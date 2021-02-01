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Haberler Galeri Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın dilinde! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:32

Oyuncu sosyal medyanın dilinde! 'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Ünlü oyuncu , dizisindeki olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Şu sıralar dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Son olarak yer aldığı diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç günden oldu. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın dilinde! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Ünlü oyuncu , dizisindeki olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Şu sıralar dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın dilinde! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Son olarak yer aldığı diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılan 'nun Sibel'i günden oldu.

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Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın dilinde! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı.

Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın dilinde! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

'nun Sibel'i meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın dilinde! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

yeni hayat anlayışından da bahsetti.

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