Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın dilinde! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Şu sıralar Ramo dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Son olarak yer aldığı diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç günden oldu. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...