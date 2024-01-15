Giriş Tarihi: 15.01.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
16:35
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'dan kızıyla ilk paylaşım! "Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım"
Son olarak merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan "Barış Akarsu Merhaba" adlı filmde rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında Hande Ünal ile hayatını birleştirmişti. İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinden mutluluklarını kısa süre önce kucaklarına aldıkları kızlarıyla taçlandırmıştı. Kızlarına kavuşan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal bebekleriyle objektif karşısında poz verdi.