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Haberler Galeri Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'dan kızıyla ilk paylaşım! "Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım"
Giriş Tarihi: 15.01.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 16:35

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'dan kızıyla ilk paylaşım! "Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım"

Son olarak merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan "Barış Akarsu Merhaba" adlı filmde rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında Hande Ünal ile hayatını birleştirmişti. İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinden mutluluklarını kısa süre önce kucaklarına aldıkları kızlarıyla taçlandırmıştı. Kızlarına kavuşan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal bebekleriyle objektif karşısında poz verdi.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’dan kızıyla ilk paylaşım! Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım

İsmail Ege Şaşmaz, kariyerine ''Güneşi Beklerken'' dizisindeki 'Barış' rolüyle adım atan ve ''Aşk Yalanı Sever'', ''Sen Çal Kapımı'', ''Lise Devriyesi'', ''Uyanış: Büyük Selçuklu'', ''Barış Akarsu: Merhaba'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’dan kızıyla ilk paylaşım! Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım

Yakışıklı oyuncu 2020 yılında sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi etmişti. Oyuncu, Hande Ünal ile birlikte yer aldığı kareleri "Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.

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Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’dan kızıyla ilk paylaşım! Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal 2021 yılında Manisa'da dünyaevine girmişti.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’dan kızıyla ilk paylaşım! Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım

İki yılı aşkın süredir evli olan İsmail Ege Şaşmaz ve eşinden müjdeli haber gelmişti.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’dan kızıyla ilk paylaşım! Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım

Hande Ünal, 256 bin takipçisinin bulunduğu ınstagram sayfasından yaptığı sürpriz bir paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu.

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