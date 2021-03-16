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Haberler Galeri Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım...

Oyuncu 'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın ressam ablası ...

'nin oyuncu aşkı kendisini sette ziyaret eden minik yeğeni ile paylaşımda bulundu. Hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan Kaan Yıldırım ile dünya tatlısı yeğenini görenler ablasını merak etti. Hadise ile aşklarına ikinci bir şans veren ve evlilik yolunda hızla ilerledikleri konuşulan ile fotoğrafını görenler "Kucağına çok yakıştı" yorumlarında bulundu. İşte Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile karesi ve Kaan Yıldırım'ın ablası ...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:41
Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım...

Son dönemin genç yeteneklerinden şarkıcı ile yaşadığı aşk ile de gündemden düşmüyor.

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım...

Hekimoğlu dizisinde yer alan işinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor.

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Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım...

'nin oyuncu aşkı kendisini sette ziyaret eden minik yeğeni ile paylaşımda bulundu.

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım...

ile aşklarına ikinci bir şans veren ve evlilik yolunda hızla ilerledikleri konuşulan 'ın yeğeni ile fotoğrafını görenler "Kucağına çok yakıştı" yorumlarında bulundu. İ

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım...

şte 'ın yeğeni ile karesi ...

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