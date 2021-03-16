Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım...

Hadise'nin oyuncu aşkı Kaan Yıldırım kendisini sette ziyaret eden minik yeğeni ile paylaşımda bulundu. Hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan Kaan Yıldırım ile dünya tatlısı yeğenini görenler ablasını merak etti. Hadise ile aşklarına ikinci bir şans veren ve evlilik yolunda hızla ilerledikleri konuşulan Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile fotoğrafını görenler "Kucağına çok yakıştı" yorumlarında bulundu. İşte Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile karesi ve Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım...
Giriş Tarihi: 16.03.2021
15:12
Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
15:41
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