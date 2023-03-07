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Haberler Galeri Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:22

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Sen Anlat Karadeniz, Çemberimde Gül Oya, Kırık Kanatlar gibi dizilerden tanıdığımız sevilen oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, bir süredir birlikte olduğu Berrin Ağırbaş ile sessiz sedasız evlendi. 43 yaşında ikinci kez nikah masasına oturan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi Berrin Ağırbaş ile ilk karesi sosyal medyada paylaşıldı. İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi Berrin Ağırbaş...

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Yıllar önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, ikinci kez evlendi.

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile ilişki yaşıyordu.

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Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarını yayınladı

Nuroğlu nikaha gelen arkadaşlarının "Düğün günü" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaştı.

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Mehmet Ali Nuroğlu 2011 yılında Çiçek Nuroğlu ile evlenmiş ikili sessiz sedasız boşanmıştı.

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