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Haberler Galeri Oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesi ile sevgilisine gönderme yaptı! Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu!

Oyuncu göğüs dekoltesi ile sevgilisine gönderme yaptı! Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu!

ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin 'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak yeni imajı ile boy gösteren 'dan sevgilisi ile yeni paylaşım geldi. Cesur göğüs dekoltesi ile poz veren Merve Boluğur yüzünü gizlediği aşkı ile pozuna "Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın ya!" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 08:38
Oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesi ile sevgilisine gönderme yaptı! Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu!

ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü.

Oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesi ile sevgilisine gönderme yaptı! Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu!

Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin 'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı.

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Oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesi ile sevgilisine gönderme yaptı! Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu!

Son olarak yeni imajı ile boy gösteren 'dan sevgilisi ile yeni paylaşım geldi.

Oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesi ile sevgilisine gönderme yaptı! Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu!

Saçlarını kestiren 'un, 'Yenilik, kısa saçlar' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesi ile sevgilisine gönderme yaptı! Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu!

Cesur göğüs dekoltesi ile poz veren yüzünü gizlediği aşkı ile pozuna "Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın ya!" notunu düştü.

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