Oyuncu Metin Yıldız GÜNAYDIN'a konuştu! İmamoğlu'na verdiği tepkiyle gündeme gelmişti... "Mahalle baskısı yapıyorlar"

TELEFONLARIMA BİLE ÇIKMADI
Sosyal medyada İmamoğlu'na dair yaptığınız paylaşım çok konuşuldu...
Sosyal medyada büyük bir linç kültürü var. İnsanlar beğenmediklerinizi söyleyince başlıyorlar hakarete. Bu süreçte 'Hadi, niye susuyorsun?' diye büyük bir baskı var, özellikle de sanatçılara karşı. Bir belediye başkanı ya da vekil seçeceğimiz zaman bir beklenti ile oy kullanırız. Meydanlara çıkıp 'Biz sanatın önünü açacağız, biz şunu yapacağız, bunu yapacağız' diyerek 'her şey çok güzel olacak' sloganıyla yola çıkan belediye başkanına inandım ve onu destekledim. 2000 kilometre yol yapıp oy verdim. Sonra da seçilince ne telefonlarımıza çıktı ne de mailime geri döndü. Ben neden oy verdim o zaman? Bir başkan veya onun kurumundaki kültürle ilgili sorumlu insan size dönüş bile yapmazsa ne düşünürsünüz? Bugün peşinize takıldığınız adam, yarın size sırtını dönerse ne yapacaksınız diye sordum sosyal medyada. Haklı bir soru sordum ama linç kültürü hemen devreye girdi. Benim her zaman ortada bir duruşum oldu. Sahnede bile politik espri yapmam, farklı görüşten insanlar kırılmasın diye. Herkese eşit mesafede bir insan olmama rağmen, büyük bir lince maruz kaldım. Seçtiğiniz insanlara dikkat edin dedim diye hakarete uğradım. Yazımı okumadan eleştiriyorlar. Ben ne doğru biliyorsam onu söylüyorum.
Niye İmamoğlu'yla görüşmek istemiştiniz?
İstanbul'da bir sinema filmi çekmek istedim. İstanbul'u anlatan, şehrin insanından, mekanından bahsedeceğim bir film çekmek istediğim için belediye ile de görüşmek istedim. Şimdi bana sosyal medyada 'Vay sana destek olmadı diye mi böyle yapıyorsun?' diyorlar. Ne alakası var. İstanbul'da film çekmek isteyen herkes zaten belediyeyi aramak zorundadır. İmamoğlu'nu aradım, geri dönüş yapmadı. Özel kalemini aradım, 'Size dönüş yapacağız' dediler ama dönüş yapan olmadı. Defalarca aradım ama bana hiçbir dönüş olmadı. Neden? Bakıyorum, popüler isimler arayınca hemen dönüş yapıyorlar. Fotoğraf da çektirip, sosyal medyada paylaşıyorlar. Zamanında ben onun yanındaydım. En popüler dönemimde İmamoğlu'nun yanında ben vardım. O zaman şimdiki isimlerin çoğu yoktu. Bugün sizi kullanabilecekleri kadar kullanırlar sonra da arkalarını dönüp giderler. Ben belediyede muhatap bile bulamadım. Sanatçının yanındayız diyen İmamoğlu, popüler bir isim olmayınca görüşmüyor bile. Popüler olsaydım, elli defa dönüş yaparlardı. Açıkça popülizm yapıyor. Ben ondan ne para ne pul için talepte bulundum. Ben sadece çekeceğim film için mekan danışacaktım. Ama bunun için bile muhatap olmadı benimle. Ekibi de aynı şekilde. Aylarca oyaladılar beni, hayal kırıklığı yaşadım.