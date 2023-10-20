Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
11:52
Oyuncu Müge Boz'un altın saçlı kızı Vina annesinin kopyası! Müge Boz'un kızı Vina sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti!
Güzel oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile hayatını 2019 yılında Barselona'da birleştirmişti. Uzun süreli ilişkilerini aile olarak devam ettiren Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Müge Boz'un 4 yaşındaki kızı Vina altın sarısı saçlarıyla adeta annesinin kopyası. Oyuncu Müge Boz, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Çiftin yanında kızları Vina da vardı. Müge Boz'un kızı Vina sevimli halleriyle "Maşallah" dedirtti.