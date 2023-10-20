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Haberler Galeri Oyuncu Müge Boz'un altın saçlı kızı Vina annesinin kopyası! Müge Boz'un kızı Vina sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti!
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:52

Oyuncu Müge Boz'un altın saçlı kızı Vina annesinin kopyası! Müge Boz'un kızı Vina sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti!

Güzel oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile hayatını 2019 yılında Barselona'da birleştirmişti. Uzun süreli ilişkilerini aile olarak devam ettiren Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Müge Boz'un 4 yaşındaki kızı Vina altın sarısı saçlarıyla adeta annesinin kopyası. Oyuncu Müge Boz, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Çiftin yanında kızları Vina da vardı. Müge Boz'un kızı Vina sevimli halleriyle "Maşallah" dedirtti.

Oyuncu Müge Boz’un altın saçlı kızı Vina annesinin kopyası! Müge Boz’un kızı Vina sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında evlenmişti. Çift mutlu evliliklerini bir kız çocuğu ile taçlandırdı.

Oyuncu Müge Boz’un altın saçlı kızı Vina annesinin kopyası! Müge Boz’un kızı Vina sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

Barselona'da evlenen çift 2019 yılında kızları Vina'yı kucağına almıştı.

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Oyuncu Müge Boz’un altın saçlı kızı Vina annesinin kopyası! Müge Boz’un kızı Vina sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

Uzun süreli ilişkilerini aile olarak devam ettiren Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

Oyuncu Müge Boz’un altın saçlı kızı Vina annesinin kopyası! Müge Boz’un kızı Vina sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

Müge Boz'un 4 yaşındaki kızı Vina altın sarısı saçlarıyla adeta annesinin kopyası.

Oyuncu Müge Boz’un altın saçlı kızı Vina annesinin kopyası! Müge Boz’un kızı Vina sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

Oyuncu Müge Boz, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

ANNESİNİN KOPYASI

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren ünlü çiftin neşesi yerindeydi. İki yaşındaki Vina'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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