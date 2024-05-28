Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
15:01
Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!
İzmir'den İstanbul'a uzanan bir hayat hikayesi... Meslek lisesindeyken bir okul tiyatrosuyla başladı her şey, bir daha da sahneden inemedi. 22 senedir İstanbul'da, 15 senesi ise sektöre girmeye çabalamakla geçti. "Ne öğretti size bu sektör?" sorusuna ise cevabı netti; Sabır... "Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Medet' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mustafa Kırantepe, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.