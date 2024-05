Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!

SIKIŞMIŞ HİSSETTİRDİ!

-Ama kısa süreliydi galiba…

Daha alışık, daha barışık hale geliyorsun bir süre sonra. Yani bunu da öğrenmen gereken bir zaman oluyor. Bir gün önce seni kısıtlı insanlar tanırken, bir gün sonra sokağa çıktığında herkesin gözlerinin içine bakması anlayamadığın bir an. Sonrasında "He bu sebeple, tanıdılar" diyorsun. Sonrasında da o an tanınmak istemediğin zamanlar oluyor mesela. Benim yaşadığım bir süreç vardı annemin rahatsızlık yaşadığı süreç. O zaman mesela İzmir'e giderken insanların o seni gördüğündeki heyecanı bitmiyor ya, "Bir fotoğraf çektirelim" aşkı. Bazen insanların keyfi yerinde olmayabiliyor. Anında o modu değiştirip o kameraya gülemeyebiliyor insan. Bunun çelişkisine düşmüştüm hani. "Şalteri kapatıp dışarda Mustafa Kırantepe olarak değil tanınan kişi olarak mı devam etmek gerekiyor? Hayat böyle mi akacak artık?" falan diye sıkışmış hissetmiştim kendimi. Sonra alıştım. Gizlenmekten vazgeçtim yani.