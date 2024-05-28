Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!

-Sektöre girişiniz nasıl oldu?

Tiyatro hep vardı hayatımda. Hiç kopma olmadı. İstanbul'a geldikten 2-3 ay sonra "Çatıdaki Kız" adlı bir iş vardı, o zaman bölüm oyuncusu olarak başlayıp 2017'ye kadar bölüm oyuncuğuyla devam edip 2017'den sonra da uzun soluklu işlerim başladı. Aslında bir 15 sene girmeye çabalamakla geçti diyebilirim.

-Uzun yıllardır da bu mesleği icra ediyorsunuz. Neleri getirdi, neleri götürdü, kısaca ne öğretti size bu sektör?

Çok kapsamlı bir şey bu ama sektörde şunu öğrendim; sabırlı olmak gerek. Bana en öğretici olan şey buydu. İşini düzgün yaptığında, sabırlı olduğunda, hiçbir şeyin işinin önüne geçmemesini sağladığın durumda bir şekilde görünür oluyorsun zaten. Yani hepimizin kaygısı birileri tarafından görülmek olduğu için camiada, o er ya da geç geliyor önüne. Sadece ve sadece o etik ve ahlak kısmını asla unutmamak gerekiyor. "Neden olmadı, neden olmuyor?" sorularının seni boğmaması gerekiyor. Vazgeçmemek aslında sabırlı olmak. "Galiba olmayacak" dememek asla. Hep en güzelini yapmaya çalışmak sana verilen şeyin en iyisini yapmaya çalışmak. Çalışmak, bu yani öğrendiğim şey.