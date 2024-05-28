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Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:01

Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!

İzmir'den İstanbul'a uzanan bir hayat hikayesi... Meslek lisesindeyken bir okul tiyatrosuyla başladı her şey, bir daha da sahneden inemedi. 22 senedir İstanbul'da, 15 senesi ise sektöre girmeye çabalamakla geçti. "Ne öğretti size bu sektör?" sorusuna ise cevabı netti; Sabır... "Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Medet' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mustafa Kırantepe, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!

Ünlü oyuncu Mustafa Kırantepe, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Şöhret olduktan sonra değişen hayatından bahseden Kırantepe, "Daha görünür oldum. Keyifli bir şey ama sırtlanması biraz zor bir şey şöhret esasında" dedi. Sıkışmış hissettiğini belirten oyuncu, "Özgürlüğüm kısıtlanıyor gibi bir hisse kapıldığım zamanlar oldu" ifadelerini kullandı. "Çukur" dizisinin kendisinde yerinin bambaşka olduğunu belirtti, "En büyük pişmanlığımdır" sözleriyle dikkat çeken bir itirafta da bulundu. İşte röportajın tüm detayları...

Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!

-Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?

Gayet iyi, yolunda her şey. Her şey iyi gidiyor.

-İzmir'den İstanbul'a uzanan bir hayat hikayesi… Şöyle kısaca sizden dinleyerek başlamak isterim.

1979'da İzmir'de doğdum. Meslek lisesindeyken bir okul tiyatrosuyla başladı aslında her şey. O dönem okul tiyatrosunda oynamaya başladım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi devlet konservatuvarında okudum. 2002'de Eskişehir'den mezun oldum, o gün bugündür de 22 senedir İstanbul'dayım.

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Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!

-Sektöre girişiniz nasıl oldu?

Tiyatro hep vardı hayatımda. Hiç kopma olmadı. İstanbul'a geldikten 2-3 ay sonra "Çatıdaki Kız" adlı bir iş vardı, o zaman bölüm oyuncusu olarak başlayıp 2017'ye kadar bölüm oyuncuğuyla devam edip 2017'den sonra da uzun soluklu işlerim başladı. Aslında bir 15 sene girmeye çabalamakla geçti diyebilirim.

-Uzun yıllardır da bu mesleği icra ediyorsunuz. Neleri getirdi, neleri götürdü, kısaca ne öğretti size bu sektör?

Çok kapsamlı bir şey bu ama sektörde şunu öğrendim; sabırlı olmak gerek. Bana en öğretici olan şey buydu. İşini düzgün yaptığında, sabırlı olduğunda, hiçbir şeyin işinin önüne geçmemesini sağladığın durumda bir şekilde görünür oluyorsun zaten. Yani hepimizin kaygısı birileri tarafından görülmek olduğu için camiada, o er ya da geç geliyor önüne. Sadece ve sadece o etik ve ahlak kısmını asla unutmamak gerekiyor. "Neden olmadı, neden olmuyor?" sorularının seni boğmaması gerekiyor. Vazgeçmemek aslında sabırlı olmak. "Galiba olmayacak" dememek asla. Hep en güzelini yapmaya çalışmak sana verilen şeyin en iyisini yapmaya çalışmak. Çalışmak, bu yani öğrendiğim şey.

Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!

ŞÖHRET SIRTLANMASI ZOR BİR ŞEYMİŞ, ÖZGÜRLÜĞÜM KISITLANDI GİBİ HİSSETTİM

-Çeşitli tiyatro oyunları, diziler ve filmlerle ekranda gördük sizi fakat "Çukur" dizisinde hayat verdiğiniz 'Medet' karakteriyle bambaşka bir yere geldi kariyeriniz. Hayatınız bir anda değişti diyebilir miyiz?

E değişti tabii. Daha görünür oldum. Çaba sarf etmem gerekmedi insanlarla iletişime geçmek için sektördeki. Gerekmedi derken daha az çaba diyebiliriz buna. Keyifli bir şey ama sırtlanması biraz zor bir şey şöhret esasında. Çok böyle istediğim bir şey miydi açıkçası bu kadar tanınır olmak, onu sorgular halde buldum kendimi. Çünkü hareket alanın kısıtlanıyor esasında ne kadar tanınırsan o kadar alanın daralıyor ve özgürlüğün kısıtlanıyor gibi bir hisse kapıldığım zamanlar olmuştu.

Oyuncu Mustafa Kırantepe anlattı: Şöhret bana sıkışmış hissettirdi!

SIKIŞMIŞ HİSSETTİRDİ!

-Ama kısa süreliydi galiba…

Daha alışık, daha barışık hale geliyorsun bir süre sonra. Yani bunu da öğrenmen gereken bir zaman oluyor. Bir gün önce seni kısıtlı insanlar tanırken, bir gün sonra sokağa çıktığında herkesin gözlerinin içine bakması anlayamadığın bir an. Sonrasında "He bu sebeple, tanıdılar" diyorsun. Sonrasında da o an tanınmak istemediğin zamanlar oluyor mesela. Benim yaşadığım bir süreç vardı annemin rahatsızlık yaşadığı süreç. O zaman mesela İzmir'e giderken insanların o seni gördüğündeki heyecanı bitmiyor ya, "Bir fotoğraf çektirelim" aşkı. Bazen insanların keyfi yerinde olmayabiliyor. Anında o modu değiştirip o kameraya gülemeyebiliyor insan. Bunun çelişkisine düşmüştüm hani. "Şalteri kapatıp dışarda Mustafa Kırantepe olarak değil tanınan kişi olarak mı devam etmek gerekiyor? Hayat böyle mi akacak artık?" falan diye sıkışmış hissetmiştim kendimi. Sonra alıştım. Gizlenmekten vazgeçtim yani.

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