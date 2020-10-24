Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!

Oyuncu yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi ile yakın zamanda boşanan ile mutluluk pozu!

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği "Muro" karakteriyle tüm 'nin tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu , 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçen 10 yılın ardından ayrılık kararı alan çift 2020'nin Ocak ayında boşanmışlardı. Geçtiğimiz haftalarda oğulları Ahmet Kaan'ın okula başladığı ilk günde aile pozu veren Mustafa Üstündağ ile eski eşi Ecem Özkaya beğeni toplamıştı. Mustafa Üstündağ'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Mustafa Üstündağ muhabir sevgilisi ile yaptığı paylaşımla aşklarını duyurmuş oldu. İşte Seda Torular ile ...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 11:56
Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği "Muro" karakteriyle tüm 'nin tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu , 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!

Geçen 10 yılın ardından ayrılık kararı alan çift 2020'nin Ocak ayında boşanmışlardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!

Geçtiğimiz haftalarda oğulları Ahmet Kaan'ın okula başladığı ilk günde aile pozu veren ile eski eşi beğeni toplamıştı.

Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!

'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Mustafa Üstündağ muhabir sevgilisi ile yaptığı paylaşımla aşklarını duyurmuş oldu.

Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!

'ın 'Hoş Gördük' paylaşımına sevgilisi da 'Hoş bulduk' paylaşımı ile yanıt verdi.

Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!
SON DAKİKA