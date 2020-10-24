Oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı! 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile yakın zamanda boşanan Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile mutluluk pozu!

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği "Muro" karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçen 10 yılın ardından ayrılık kararı alan çift 2020'nin Ocak ayında boşanmışlardı. Geçtiğimiz haftalarda oğulları Ahmet Kaan'ın okula başladığı ilk günde aile pozu veren Mustafa Üstündağ ile eski eşi Ecem Özkaya beğeni toplamıştı. Mustafa Üstündağ'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Mustafa Üstündağ muhabir sevgilisi Seda Torular ile yaptığı paylaşımla aşklarını duyurmuş oldu. İşte Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi Seda Torular ile aşk pozu...
Giriş Tarihi: 24.10.2020
11:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
11:56
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