Oyuncu Pelin Karahan’dan dikkat çeken itiraflar: Doğumdan sonra ekranlara dönmekte zorlandım!

-"Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin vizyona girmesine çok az kaldı. Hemen filmin konusunu kısaca sizden dinlesek…

Heyecanlıyız. Filmimiz 24 Ocak'ta vizyona giriyor. Bugün de onun için evet bir aradayız. "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" aslında bir çocuğun rüyasını anlatıyor. Bu rüyasındaki yolculukta karşılaştığı karakterler, kahramanlar ve onlarla neler yaşadığı. Ve aslında bu yola çıkışı ve bu yolun sonunda nereye vardığı da önemli tabii. Ama çok fazla ipucu vermek istemiyorum. Ben de bu kahramanlardan bir tanesiyim onunla karşılaşan. Prenses olarak filmde rol alıyorum. Çok keyifli, çok güzel bir film oldu.

-Epeydir bu kadar zevkli bir çocuk filmi yapılmamıştı sanırım. Proje ilk geldiğinde ne düşündünüz, bu işin için olmalıyım dedirten o his neydi size?

Bir kere hiç çocuk filmi çekmemiştim daha önce. Daha önce çocuk filminde rol almadığım için bir anne olarak da aslında bana tabii çok kulağa güzel geliyor. Hem çocuklarımın olması hem onların da bunu seyredecek olması. Bir de prenses olmak şimdi değil mi? Hep onu diyorum herkese kısmet olmayacak bir şey. Dolayısıyla çok da fazla düşünmedim kabul ederken. Kadrosu nitekim çok güzel, çok güçlü bir kadro. Yani çocuklarla dolu bir film değil aslında. Daha çok büyükler var filmde.

Bence güzel bir film oldu.

-En havalı rol de sizinki sanki, prenses olmak nasıl bir duyguydu?

Özellikle kostüm, makyaj… O anlamda hepsinin bir havası var. Benimki de kendi içinde havalı. Ama prenses zaten havalı bir şey (gülüyor). Uzun uzun saçlar yaptık bana böyle sapsarı, masmavi bir elbise. Taçlar, takılar falan.