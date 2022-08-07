Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
10:02
Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!
2005 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ikili, 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Mütevazi kişilikleriyle beğeni toplayan çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Ünlü çiftten Sedef Avcı, tatil karelerine yenilerini daha ekledi. 40 yaşındaki Avcı, mavi mayosuyla poz verdi. Ünlü isim, doğal pozlarıyla takipçilerini büyüledi.