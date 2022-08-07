Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlüler kervanına Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti de dahil olmuştu.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti, Muğla'dan köy evi satın alıp oraya yerleşmişti.