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Haberler Galeri Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 10:02

Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!

2005 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ikili, 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Mütevazi kişilikleriyle beğeni toplayan çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Ünlü çiftten Sedef Avcı, tatil karelerine yenilerini daha ekledi. 40 yaşındaki Avcı, mavi mayosuyla poz verdi. Ünlü isim, doğal pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Kıvanç Kasabalı ile Sedef Avcı, 2005 senesinde nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutluluklarını Can adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı. Mutlu bir evlilik süren oyuncu çift, magazinm dünyasında parmakla gösterilen gözde çiftllerden..

Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak El Kızı isimli diziyle ekrana gelen Sedef Avcı uzun yıllar sonra imaj değişikliğine gitmişti. Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, yeni tarzını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Avcı, oyunculuk kariyeri boyunca uzun kullandığı saçlarını ilk defa kestirmişti. Sedef Avcı'nın yeni imajına binlerce beğeni yağmıştı.

Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlüler kervanına Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti de dahil olmuştu.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti, Muğla'dan köy evi satın alıp oraya yerleşmişti.

Oyuncu Sedef Avcı mavi mayosuyla poz verdi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Oğulları ile Muğla'da köy hayatı yaşamaya başlayan ünlü çift sosyal medyadan da sık sık paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmemişti.


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