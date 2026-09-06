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Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! 'Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek'
Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 10:59
Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! "Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek"
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın acı kaybı sanat dünyasını sarsarken, Adli Tıp Kurumu önünde duygusal anlar yaşan meslektaşı Şoray Uzun sessizliğini bozdu. Ortalıkta dolaşan iddialara çok sert çıkan ünlü isim, peş peşe çarpıcı açıklamalarda bulundu.