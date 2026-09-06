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Haberler Galeri Magazin Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! 'Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek'
Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 10:59

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! "Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek"

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın acı kaybı sanat dünyasını sarsarken, Adli Tıp Kurumu önünde duygusal anlar yaşan meslektaşı Şoray Uzun sessizliğini bozdu. Ortalıkta dolaşan iddialara çok sert çıkan ünlü isim, peş peşe çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1975 doğumlu oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamadı.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Kılıç'ın kız arkadaşının eve gelmesi üzerine ünlü oyuncu salondaki koltukta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

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Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresi ile kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Ancak vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

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Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

'SEKSENLER'DEKİ ROL ARKADAŞINDAN TEPKİ!

Kılıç'ın ölümünün ardından ortaya atılan çeşitli iddialar gündemde yer alırken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun, resmi makamların açıklaması beklenmeden yapılan yorum ve paylaşımlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmî açıklama yapılacaktır."

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Uzun, sürecin hukuki boyutuna dikkat çekerek, olayla ilgili bilgi kirliliği oluşturulmaması gerektiğini söyledi.

"Bir insan evinde ölü bulunduysa bunun bir prosedürü ve hukuki süreci vardır. Bu süreç tamamlanmadan ve resmî ağızdan açıklama yapılmadan konuyla ilgili fikirlerin paylaşılmamasını rica ediyorum. Bilgi kirliliği yaratmamak ve merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerekiyor."

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Serhat Kılıç ile uzun süredir görüşemediğini belirten Şoray Uzun, açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşadı. Kılıç'ın kendisi için çok değerli bir dost olduğunu ifade eden oyuncu, yaşanan acı kaybın ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"Hep böyle olur ya; 'Yarın görüşürüz, öbür gün ararım' dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün."

Uzun, Serhat Kılıç'ın cenazesinin ailesinin vereceği karar doğrultusunda Ankara'da defnedilmesinin beklendiğini belirterek sözlerini taziye mesajıyla tamamladı.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

1975 doğumlu Serhat Mustafa Kılıç, sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır oyunculuk yapan isimler arasında yer alıyordu. Kılıç, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

EVDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Serhat Kılıç'ın ölü bulunduğu evinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olay "Şüpheli Ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Ceyhun Fersoy: Ergun plak abiiii Ne günler yaşadık beraber. Seni çok iyi ve güzel hatırlayacağım. Kendine orada iyi bak çok yetenekli abim

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Türkü Su Demirel: Ahh Serhat abi. Işıklar içinde uyu güzel insan...

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Rüzgar Aksoy: Canım abim neden...

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Asuman Dabak: Mekanın cennet olsun. Ah be canım delibaş Serhatcı'ğımız. Çok üzgünüm.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Sedef Avcı: Çok erken olmadı mı be Serhat? İnanılmaz üzgünüm. Yolun ışık olsun.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Ahu Yağtu: Çok üzgünüm. Sevenlerine, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Umut Özkan: Ah be Serhat abi. Neler oluyor niye bir bir gidiyorsunuz...

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Burak Deniz: Canım Serhat abi.. Ne diyim bilemiyorum çok üzgünüm, şoktayım.. Huzurla rahmetle...

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Pelin Akil: Serhat Kılıç... O kadar üzgünüm ki... Müthiş bir kalp ve dev bir yetenek... Daha yeni seni konuşmuştuk Fatih Dokgöz ile hatta arasak mı dedik... Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun..

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Meriç Aral: Çok üzgün ve şaşkınım. Tüm ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Demet Akbağ: Çok üzgünüm, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum . Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek

Şoray Uzun: Ömrümüzün on yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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