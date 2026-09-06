Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! ‘Seksenler’deki rol arkadaşı Şoray Uzun’dan sert tepki! "Merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerek"

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Serhat Kılıç ile uzun süredir görüşemediğini belirten Şoray Uzun, açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşadı. Kılıç'ın kendisi için çok değerli bir dost olduğunu ifade eden oyuncu, yaşanan acı kaybın ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"Hep böyle olur ya; 'Yarın görüşürüz, öbür gün ararım' dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün."

Uzun, Serhat Kılıç'ın cenazesinin ailesinin vereceği karar doğrultusunda Ankara'da defnedilmesinin beklendiğini belirterek sözlerini taziye mesajıyla tamamladı.