Oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin balkonundan paylaştı kıyafeti olay oldu! "Bu ne bebek bezi gibi" "Bizimle değilsin Şükran"

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren bahçesindengüzel oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile yaşadıkları lüks evinden paylaşımda bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinden dekolteli pozlar paylaşan Şükran Ovalı'dan şimdi de balkon pozu geldi. Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın triko tarzına takipçilerinden yorum yağdı. "Bizimle değilsin Şükran" diyen takipçileri Şükran Ovalı'nın kıyafetini bebek bezine benzetti... İşte Şükran Ovalı'nın balkon pozu...