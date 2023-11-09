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Haberler Galeri Oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin balkonundan paylaştı kıyafeti olay oldu! "Bu ne bebek bezi gibi" "Bizimle değilsin Şükran"
Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:15

Oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin balkonundan paylaştı kıyafeti olay oldu! "Bu ne bebek bezi gibi" "Bizimle değilsin Şükran"

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren bahçesindengüzel oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile yaşadıkları lüks evinden paylaşımda bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinden dekolteli pozlar paylaşan Şükran Ovalı'dan şimdi de balkon pozu geldi. Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın triko tarzına takipçilerinden yorum yağdı. "Bizimle değilsin Şükran" diyen takipçileri Şükran Ovalı'nın kıyafetini bebek bezine benzetti... İşte Şükran Ovalı'nın balkon pozu...

Oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin balkonundan paylaştı kıyafeti olay oldu! Bu ne bebek bezi gibi Bizimle değilsin Şükran

Uzun bir aradan sonra Yargı dizisi ile ekranlara dönen Şükran Ovalı Savcı Derya karakteri ile gönülleri fethetmişti. Yeni sezonda dizide yer almayacak olan Şükran Ovalı yaz döneminde ailesi ile tatilin tadını çıkardı.

Oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin balkonundan paylaştı kıyafeti olay oldu! Bu ne bebek bezi gibi Bizimle değilsin Şükran

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şükran Ovalı, aynı zamanda mutlu evliliği ile takdir topluyor.

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Oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin balkonundan paylaştı kıyafeti olay oldu! Bu ne bebek bezi gibi Bizimle değilsin Şükran

Sosyal medyasını aktif kullanan güzel oyuncu son olarak lüks evlerinin bahçesinden paylaşımlarda bulunmuştu.

Oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin balkonundan paylaştı kıyafeti olay oldu! Bu ne bebek bezi gibi Bizimle değilsin Şükran

Güzelliğiyle hayran bırakan Şükran Ovalı'nın bahçe pozlarına sırt dekoltesi damga vurmuştu. Şükran Ovalı paylaşımlarına yenilerini ekledi...

Oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin balkonundan paylaştı kıyafeti olay oldu! Bu ne bebek bezi gibi Bizimle değilsin Şükran

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın triko tarzına takipçilerinden yorum yağdı.

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