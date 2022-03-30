Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:43
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
13:45
Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ikinci bebeğine hamile! ‘Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz’
Bir döneme damga vuran "Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteri ile ünlenen ve verdiği kilolarla son dönemde oldukça dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar Erdim ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinden 'Ses' adını verdikleri bir kızları olan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde 3 yaşında olan Ses Erdim, büyüdü. Seda Erdim ile Ümit Erdim, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu: Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz...