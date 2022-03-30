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Haberler Galeri Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ikinci bebeğine hamile! ‘Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz’
Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:45

Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ikinci bebeğine hamile! ‘Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz’

Bir döneme damga vuran "Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteri ile ünlenen ve verdiği kilolarla son dönemde oldukça dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar Erdim ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinden 'Ses' adını verdikleri bir kızları olan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde 3 yaşında olan Ses Erdim, büyüdü. Seda Erdim ile Ümit Erdim, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu: Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz...

Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ikinci bebeğine hamile! ‘Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz’

Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca, hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.

Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ikinci bebeğine hamile! ‘Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz’

İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, ikinci bebeğine hamile. 2017 yılında dünyaevine giren çift, 2018'de kızları Ses'i kucaklarına almışlardı. Ses abla oluyor.

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Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ikinci bebeğine hamile! ‘Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz’

"BİZ ARIK DÖRT KİŞİYİZ"

Eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, ultrason görüntüsüne, "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz" notunu düştü.

Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ikinci bebeğine hamile! ‘Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz’

REKLAM VE PROJE TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hayatlarına dair keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı seven sempatik aileye, firmalardan sıklıkla reklam ve proje teklifi geliyor.

Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ikinci bebeğine hamile! ‘Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz’

Çift, kızları Ses küçük olduğundan onunla kamera karşısına henüz geçmeyi istemiyordu. Ailelerine bir bebeğin katılmasıyla birlikte bu tekliflerin artacağı tahmin ediliyor.

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