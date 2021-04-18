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Haberler Galeri Oyuncu Yeliz Yeşilmen bıçak altına yattı! 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen'den estetik operasyon sonrası paylaşım...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 10:45

Oyuncu bıçak altına yattı! 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen'den sonrası paylaşım...

Son dönemde eşiyle arasındaki sorunları hesabından paylaşarak gündem olan bu kez geçirdiği ile adından söz ettirdi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından bıçak altına yattığını duyurdu. Estetik operasyona girdiği anları paylaşan Yeliz Yeşilmen 6 saat süren ameliyat sonrası takipçilerinin karşısına sargılı yüzü ile çıktı. ve gıdısını toaldıran Yeliz Yeşilmen'in estetik operasyon sonrası hali merak konusu oldu. İşte Yeliz Yeşilmen'in estetik operasyon sonrası paylaşımları...

Oyuncu Yeliz Yeşilmen bıçak altına yattı! 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen'den estetik operasyon sonrası paylaşım...

Son dönemde eşiyle arasındaki sorunları hesabından paylaşarak gündem olan bu kez geçirdiği ile adından söz ettirdi.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen bıçak altına yattı! 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen'den estetik operasyon sonrası paylaşım...

Oyunculuk ve şarkıcılık yapan hesabından bıçak altına yattığını duyurdu.

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Oyuncu Yeliz Yeşilmen bıçak altına yattı! 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen'den estetik operasyon sonrası paylaşım...

Estetik operasyona girdiği anları paylaşan 6 saat süren ameliyat sonrası takipçilerinin karşısına sargılı yüzü ile çıktı.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen bıçak altına yattı! 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen'den estetik operasyon sonrası paylaşım...

ve gıdısını toaldıran 'in sonrası hali merak konusu oldu.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen bıçak altına yattı! 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen'den estetik operasyon sonrası paylaşım...

İşte 'in sonrası paylaşımları...

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