Oyuncu Yeliz Yeşilmen bıçak altına yattı! 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen'den estetik operasyon sonrası paylaşım...

Son dönemde eşiyle arasındaki sorunları sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan Yeliz Yeşilmen bu kez geçirdiği estetik operasyon ile adından söz ettirdi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından bıçak altına yattığını duyurdu. Estetik operasyona girdiği anları paylaşan Yeliz Yeşilmen 6 saat süren ameliyat sonrası takipçilerinin karşısına sargılı yüzü ile çıktı. Göz kapağı ve gıdısını toaldıran Yeliz Yeşilmen'in estetik operasyon sonrası hali merak konusu oldu. İşte Yeliz Yeşilmen'in estetik operasyon sonrası paylaşımları...