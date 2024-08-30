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Haberler Galeri Oyuncu Zehra Yılmaz’dan dikkat çeken itiraflar: Dizginlenmiş, demlenmiş bir aşk istiyorum!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 15:45

Oyuncu Zehra Yılmaz’dan dikkat çeken itiraflar: Dizginlenmiş, demlenmiş bir aşk istiyorum!

Mersin'den Bakü'ye, ardından İstanbul'a uzanan bir çocukluk… Küçükken televizyonda bir klip gördüğünde onu kenarda köşede oynarken ya da izlediği çizgi film karakterlerini canlandırırken buluyordu kendini. İçgüdüsel olarak hep sahnede olmak istiyordu. 17 yaşında İstanbul'a geldi, konservatuvar sınavlarına girdi. 2 sene diksiyon eğitimi aldıktan sonra ilk işi "Bodrum Masalı" ile bir anda ekranlarda buldu kendini. Sonra kapı kapıyı açtı, bugünlere geldi. Oyuncu Zehra Yılmaz, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu Zehra Yılmaz’dan dikkat çeken itiraflar: Dizginlenmiş, demlenmiş bir aşk istiyorum!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

İyiyim, güzel gidiyor. Her şey yolunda. İlk defa çalışmadığım bir yaz geçiriyorum. Benim için de değişik bir yaz oluyor. Bu yazı böyle hem tatil yaparak hem arkadaşlarımla vakit geçirdim. Terapi gibi oldu.

-"Hudutsuz Sevda" ile ekranlara döndün son olarak. Sonradan bir projeye dahil olmak daha mı zor, yoksa oturmuş bir işe dahil olmak daha mı keyifli?

Aslında oturmuş bir projeye dahil olmak biraz zor. Sonuçta birbirini tanıyan kaynaşmış bir ekip var ve onların içine girdiğinde sen ne kadar olmasa da bir yabancısın. O yüzden çok zorlanacağımı düşünmüştüm. Onun stresi de üzerimde çok vardı. Daha önce devam eden bir işe dahil olmuştum, orada da çok iyi arkadaşlıklar kurmuştum, ona inanarak "Zehra çok iyi olacak" falan diye başladım. Gerçekten de öyle oldu.

Oyuncu Zehra Yılmaz’dan dikkat çeken itiraflar: Dizginlenmiş, demlenmiş bir aşk istiyorum!

-Oyunculuk çocukluktan gelen bir heves mi, sonradan mı büyüsüne kapıldın?

Ben biliyordum, hissediyordum, öyle doğdum diye düşünüyorum. Ben çok küçükken televizyonda bir klip falan gördüğümde onu böyle kenarda köşede oynarken ya da izlediğim çizgi film karakterlerini canlandırırken buluyordum kendimi. İçgüdüsel olarak bir sahnede olmak istiyordum.

-Çocukluktan gelen bir aştı yani. Sonra oyunculuk üzerine mi eğitim aldın?

Evet. Türkiye'de büyümedim ben, Bakü'de büyüdüm Azerbaycan'da. 4 yaşındayken biz taşındık oraya. Tiyatro, sahne eğitimi derken Türkiye'ye geldim tekrar.

-Ama doğum yeri Mersin sanırım. Çocukluğunda pek çok yer, pek çok kültür var. Anıların keyifli mi, hüzünlü mü?

Hem keyifli hem hüzünlü diyebilirim. Aslında her çocuk gibi, her yetişen insan gibi hem hüzün var hem keder var, sevinç var mutluluk var, ayrılma var kavuşma var…

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Oyuncu Zehra Yılmaz’dan dikkat çeken itiraflar: Dizginlenmiş, demlenmiş bir aşk istiyorum!

-Elbette hepsi hepimizde de var ama düşündüğün zaman hangisi ağır basıyor?

Aslında o kadar karmakarışık bir şey içindeydim ki ama güzel karışıklıklar. Travmatik gibi asla değil. Mersin'de doğdum ben. Deniz kenarı, sahil kasabası gibi aslında. Tatlı ve küçük bir yerde doğdum. Sonra babamın işleri dolayısıyla Bakü'ye taşındık.

-Zorlandın mı?

Çocuktum, çok zorlandım diyemem. Biraz annem sanırım zorlanmış dil ve kültür konusunda ama biz zaten kardeş ülkeyiz. Türkçe ve Azerbaycan dili birbirine çok benziyor, ikisi de aslında Türkçe. O yüzden zorlanmadım. Hiç bilmediğimiz bir yere gitmedik yani. Aslında bizden olan farklı bir bizden bir eve gittik.

-Türkiye'nin başka bir şehrine taşınmışsın gibi…

Ya ben Kars'a gittim, Kars'a çok benziyor. Kars'ta doğan bir insan için Azerbaycan'da büyümek çok farklı değil. Dil olarak da kültür olarak da çok benziyor.

Oyuncu Zehra Yılmaz’dan dikkat çeken itiraflar: Dizginlenmiş, demlenmiş bir aşk istiyorum!

-Sonra seni Türkiye'ye tekrar ne sürükledi, nasıl geldin?

Üniversite. Aslında orada da okuyabilirdim ama orada yeteri kadar yaşamıştım, insan kökünden de kopmak istemiyor bir şekilde, garip bir şekilde çekiliyorsun.

17 YAŞINDA TEK BAŞIMA İSTANBUL'A GELDİM

-Tek başına mı geldin?

Evet, tek başıma geldim.

-Büyük cesaret ama…

Bir de çok küçüktüm, 17 yaşında İstanbul'a geldim. Konservatuvar sınavlarına girdim.

Oyuncu Zehra Yılmaz’dan dikkat çeken itiraflar: Dizginlenmiş, demlenmiş bir aşk istiyorum!

BUNU SÖYLEDİĞİM İÇİN BİRAZ UTANIYORUM AMA…

-Nerede kaldın burada, var mıydı tanıdığın?

Teyzemler buradaydı, ilk onların yanına geldim ama üniversiteyi kazandıktan sonra Kadıköy'de özel bir yurtta kaldım bir süre. Hala görüştüğüm yurt arkadaşlarım var. Bir de Türkçem çok iyi değildi ilk geldiğimde, bunu söylediğim için biraz utanıyorum ama biz gittiğimiz Türk okulu gibi bir sistem yoktu ben Azeri ve Rus karışımı bir okulda okudum. Türkçe biliyordum bu arada. Çok iyi anlıyordum ama konuşurken bir aksanım vardı. Bu yüzden "bu kız kim, nereden geldi" oluyorlardı. Bu arada "Annen mi yabancı baban mı yabancı?" diye soruyorlardı, e ikisi de Türk ama ben böyle yabancı gibiyim. Ama tipim de tam bir Türk kızı. İşte esmer bir kızın böyle Rus aksanıyla Türkçe konuştuğunu düşünsene, kafalar çok karışıyordu beni gördüklerinde. Bir de atasözleri ve deyimleri çok anlamıyordum.

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