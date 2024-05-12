Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı! Pelin Akil “Annem hala o eşyaları saklıyor”
Giriş Tarihi: 12.05.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 06:43

Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı! Pelin Akil “Annem hala o eşyaları saklıyor”

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in oyunculuktan önce hosteslik yaptığı ortaya çıktı. Küçük yaştan itibaren çalıştığını söyleyen Akil, " Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Sadece oyunculuk yapmadım. Daha öncesi de var. Çok küçük yaşta kendi yaptığım takıları satıyordum. Sonra bir hava yolu şirketinde hosteslik de yaptım. Hatta annem o döneme ait eşyalarımı hâlâ saklıyor" dedi.

MERVE YURTYAPAN
Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı! Pelin Akil “Annem hala o eşyaları saklıyor”

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Pelin Akil. Küçük yaşta rol aldığı gençlik dizisi 'Arka Sıradakiler' ile ekran macerası başladı. Ardından şöhret basamaklarını çok hızlı çıktı.

Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı! Pelin Akil “Annem hala o eşyaları saklıyor”

Birçok popüler dizide başrolde yer aldı. Bu süreçte kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evlendi. Hep hayalini kurduğu ikiz çocuk sahibi oldu. Alin ve Lina ile mutlulukları perçinlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı! Pelin Akil “Annem hala o eşyaları saklıyor”

Bu sırada ailece daha büyük bir ünün de sahibi oldular. Birçok reklam filmi ve projede rol aldılar. Akil, son olarak atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da akıllardan silinmeyecek bir rolde izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı! Pelin Akil “Annem hala o eşyaları saklıyor”

Son dönemde projelerin gözdesi olan Pelin Akil'in de şöhret yolculuğu zorlu yollardan geçiyor.

Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı! Pelin Akil “Annem hala o eşyaları saklıyor”

Ünlü oyuncu, oyunculuk macerasına başlamadan önce çok küçük yaşlardan itibaren kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmış. Hatta bir dönem bir hava yolu şirketinde hostes olarak çalışmış.

SON DAKİKA