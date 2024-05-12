Giriş Tarihi: 12.05.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
06:43
Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı! Pelin Akil “Annem hala o eşyaları saklıyor”
Ünlü oyuncu Pelin Akil'in oyunculuktan önce hosteslik yaptığı ortaya çıktı. Küçük yaştan itibaren çalıştığını söyleyen Akil, " Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Sadece oyunculuk yapmadım. Daha öncesi de var. Çok küçük yaşta kendi yaptığım takıları satıyordum. Sonra bir hava yolu şirketinde hosteslik de yaptım. Hatta annem o döneme ait eşyalarımı hâlâ saklıyor" dedi.