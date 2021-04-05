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Haberler Galeri Ozan Dolunay model Pelinay Yiğit’e olan aşkını ilan etti! Pelinay Yiğit’in cesur sosyal medya paylaşımları yaktı geçti! İddialı pozlarına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 05.04.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 10:11

model ’e olan aşkını ! Pelinay Yiğit’in paylaşımları yaktı geçti! pozlarına yorum yağdı!

'Zalim İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan sürpriz bir aşka yelken açtı. Ozan Dolunay gönlünü model 'e kaptırdı. Bir dönem rol arkadaşı ile adı anılan 30 yaşındaki Dolunay, model Pelinay Yiğit ile yaşadığını duyurdu. Aşıklar, birlikteliklerini hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla . Ozan Dolunay'ın yeni sevgilisinin Instagram hesabındaki pozları dikkat çekti. Pelinay Yiğit'in pozları Dolunay'ın hayranlarından da beğeni topladı.

Ozan Dolunay model Pelinay Yiğit’e olan aşkını ilan etti! Pelinay Yiğit’in cesur sosyal medya paylaşımları yaktı geçti! İddialı pozlarına yorum yağdı!

Son olarak 'İyi Günde Kötü Günde' adlı dizide rol alan oyuncu , gönlünü model 'e kaptırdı.

Ozan Dolunay model Pelinay Yiğit’e olan aşkını ilan etti! Pelinay Yiğit’in cesur sosyal medya paylaşımları yaktı geçti! İddialı pozlarına yorum yağdı!

Çift, aşklarını sosyal medyadan .

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Ozan Dolunay model Pelinay Yiğit’e olan aşkını ilan etti! Pelinay Yiğit’in cesur sosyal medya paylaşımları yaktı geçti! İddialı pozlarına yorum yağdı!

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Yüksek Sosyete' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunayyeni bir aşka yelken açtı.

Ozan Dolunay model Pelinay Yiğit’e olan aşkını ilan etti! Pelinay Yiğit’in cesur sosyal medya paylaşımları yaktı geçti! İddialı pozlarına yorum yağdı!

Bir dönem rol arkadaşı ile adı anılan 30 yaşındaki Dolunay, model ile yaşadığını duyurdu. Aşıklar, birlikteliklerini hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla .

Ozan Dolunay model Pelinay Yiğit’e olan aşkını ilan etti! Pelinay Yiğit’in cesur sosyal medya paylaşımları yaktı geçti! İddialı pozlarına yorum yağdı!

30 yaşındaki Dolunay, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, " tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" demişti.

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