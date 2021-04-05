Ozan Dolunay model Pelinay Yiğit’e olan aşkını ilan etti! Pelinay Yiğit’in cesur sosyal medya paylaşımları yaktı geçti! İddialı pozlarına yorum yağdı!

'Zalim İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Ozan Dolunay sürpriz bir aşka yelken açtı. Ozan Dolunay gönlünü model Pelinay Yiğit'e kaptırdı. Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan 30 yaşındaki Dolunay, model Pelinay Yiğit ile aşk yaşadığını duyurdu. Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti. Ozan Dolunay'ın yeni sevgilisinin Instagram hesabındaki iddialı pozları dikkat çekti. Pelinay Yiğit'in cesur pozları Dolunay'ın hayranlarından da beğeni topladı.