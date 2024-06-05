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Haberler Galeri Ozan Güven’in yakışıklı oğlu Ateş dikkat çekti! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş mankenlere taş çıkarttı!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:11

Ozan Güven’in yakışıklı oğlu Ateş dikkat çekti! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş mankenlere taş çıkarttı!

48 yaşındaki Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara geri döndü. Taş Kağıt Makas'ın Harun'u zeki, karizmatik, komik ve şeytan tüylü, yıldızı yüksek bir avukat… Ozan Güven, hayranları tarafında ilgi ile takip ediliyor. Taş Kağıt Makas'ın avukat Harun'u Ozan Güven, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Ozan Güven'in özel hayatını araştıranlar oğlu Ateş'i görünce şaşırdı. Birçok kişi Güven'in çocuğu olduğunu bilmiyordu. Ozan Güven, 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır. Ozan Güven'in oğlu Ateş, şimdilerde 20 yaşında. İşte Ozan Güven'in boyunu geçen oğlu Ateş…

Ozan Güven’in yakışıklı oğlu Ateş dikkat çekti! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş mankenlere taş çıkarttı!

Taş Kağıt Makas, dizisiyle ekranlara geri dönen 48 yaşındaki Ozan Güven'in 20 yaşında bir oğlu olduğunu biliyor musunuz? Ünlü oyuncunun oğlu babasına olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor… Ozan Güven'in oğlunu görenler çok şaşırdı.

Ozan Güven’in yakışıklı oğlu Ateş dikkat çekti! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş mankenlere taş çıkarttı!

Ünlü oyuncunun hayatını merak konusu oldu.

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Ozan Güven’in yakışıklı oğlu Ateş dikkat çekti! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş mankenlere taş çıkarttı!

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir.

Ozan Güven’in yakışıklı oğlu Ateş dikkat çekti! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş mankenlere taş çıkarttı!

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezundur. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Ozan Güven’in yakışıklı oğlu Ateş dikkat çekti! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş mankenlere taş çıkarttı!

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar.

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