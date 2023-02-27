Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi! Samar havasını attı!
Giriş Tarihi: 27.02.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 10:21

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi! Samar havasını attı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğinin ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Çiftin düğün fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Samar Dadgar, kendisinden 24 yaş büyük eşi Özcan Deniz'in düğün hediyesi olan milyonluk aracıyla sosyal medyada havasını attı. Deniz aşkı sayesinde popüler olan ve sosyal medyada da sık sık lüks paylaşımlar yapan genç güzel de aracının amblemi görünen bir kareyi Instagram'da paylaşıp havasını attı. Samar Dadgar, bu paylaşımıyla şovunu yaptı.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi! Samar havasını attı!

Çift, Kadriye Deniz'in tüm karşı çıkmalarına rağmen ani bir kararla dünya evine girdi. Bir süre önce aşklarını sürpriz bir şekilde nikah masasına taşıyan Özcan Deniz ile Samar Dadgar, gündemdeki yerini koruyor...

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi! Samar havasını attı!

Takvim'in haberine göre; 50 yaşındaki sanatçı, annesi Kadriye Deniz'in tüm itirazlarına rağmen evlendiği kendisinden 24 yaş küçük eşi için kesenin ağzını açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi! Samar havasını attı!

Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi! Samar havasını attı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi! Samar havasını attı!
SON DAKİKA