Giriş Tarihi: 27.02.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 10:21

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi! Samar havasını attı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğinin ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Çiftin düğün fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Samar Dadgar, kendisinden 24 yaş büyük eşi Özcan Deniz'in düğün hediyesi olan milyonluk aracıyla sosyal medyada havasını attı. Deniz aşkı sayesinde popüler olan ve sosyal medyada da sık sık lüks paylaşımlar yapan genç güzel de aracının amblemi görünen bir kareyi Instagram'da paylaşıp havasını attı. Samar Dadgar, bu paylaşımıyla şovunu yaptı.