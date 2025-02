Geçtiğimiz günlerde ise Tuba Kalçık, Özcan Deniz'in eski eşine şidde uyguladığı iddiaları hakkında şunları söylemişti; "Türkiye bir haftadır Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan gerilimi konuşuyor. Aile üyeleri medya önünde birbirleri hakkında ciddi iddialarda bulundu. Deniz'in annesinin gelinini dövdüğünden tutun da Deniz'in annesini evden kovduğuna kadar bir sürü suçlama havada uçuştu. Kadriye Deniz'in televizyonda oğlu ve gelini hakkında yaptığı açıklama sonrası Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılması ise son nokta oldu. Öncelikle Özcan Deniz'e geçmiş olsun. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur."