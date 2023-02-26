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Haberler Galeri Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...
Giriş Tarihi: 26.02.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 13:51

Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğinin ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Çiftin düğün fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın sürpriz evliliklerinin altında yatan sebep ise genç modacının hamile olması olarak gösterilmişti. Öyle ki Özcan Deniz ile Samar Dadga'ın kız bebek beklediği bile söylenmişti. Gerçek ortaya çıktı. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar bir erkek bebek sevinci yaşıyor ama bakın nasıl...

Özcan Deniz’in genç eşi Samar Dadgar’ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...

Hayranları kız bebek bebek müjdesi beklerken gerçek bambaşka çıktı. Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu iddia edilmişti. Bakın işin aslı neymiş...

Özcan Deniz’in genç eşi Samar Dadgar’ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...

Özcan Deniz mutluluğu 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu.

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Özcan Deniz’in genç eşi Samar Dadgar’ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...

Çiftin düğün fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın sürpriz evliliklerinin altında yatan sebep ise genç modacının hamile olması olarak gösterilmişti.

Özcan Deniz’in genç eşi Samar Dadgar’ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...

Öyle ki Özcan Deniz ile Samar Dadga'ın kız bebek beklediği bile söylenmişti. Gerçek ortaya çıktı.

Özcan Deniz’in genç eşi Samar Dadgar’ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...

Samar Dadgar'ın gerçekten bebek sevinci yaşadığı ancak kendisinin değil, ablasının bebek beklediği öğrenildi.

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