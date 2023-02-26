Giriş Tarihi: 26.02.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 13:51

Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğinin ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Çiftin düğün fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın sürpriz evliliklerinin altında yatan sebep ise genç modacının hamile olması olarak gösterilmişti. Öyle ki Özcan Deniz ile Samar Dadga'ın kız bebek beklediği bile söylenmişti. Gerçek ortaya çıktı. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar bir erkek bebek sevinci yaşıyor ama bakın nasıl...