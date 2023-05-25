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Haberler Galeri Özçivit ailesinin mutluluk tablosu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan ve Kerem ile eğlenceli anları...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:11

Özçivit ailesinin mutluluk tablosu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan ve Kerem ile eğlenceli anları...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den mutlu aile tablosu! Karizmatik baba Burak Özçivit'ten minik oğlu Kerem'e oyunlar... 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlernden. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit önceki akşam çocuklarıyla yemeğe gitti. Fahriye Evcen, yemek boyunca Kerem'i kucağından indirmedi. Burak Özçivit eşi ve çocuklarının üzerine titredi...

Özçivit ailesinin mutluluk tablosu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in çocukları Karan ve Kerem ile eğlenceli anları...

Sette başlayan aşklarını 2017'de nikah masasına taşına sevilen oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor. Evine, eşine ve çocuklarına oldukça düşkün olan Burak Özçivit'e hayranlarından övgü dolu yorumlar yağıyor... Son olarak Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den mutlu aile tablosu geldi!

Özçivit ailesinin mutluluk tablosu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in çocukları Karan ve Kerem ile eğlenceli anları...

Karizmatik baba Burak Özçivit'ten minik oğlu Kerem'e oyunlar...

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlernden. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit önceki akşam çocuklarıyla yemeğe gitti. Fahriye Evcen, yemek boyunca Kerem'i kucağından indirmedi. Özçivit, eşinin kucağındaki oğluna oyunlar yaptı. Ailenin mutlu halleri objektife yansıdı.

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Özçivit ailesinin mutluluk tablosu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in çocukları Karan ve Kerem ile eğlenceli anları...

Eşi Burak Özçivit gibi Fahriye Evcen de boksa merak sardı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen her fırsatta kendini spor salonuna atıyor...

Özçivit ailesinin mutluluk tablosu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in çocukları Karan ve Kerem ile eğlenceli anları...

Geçtiğimiz günlerde antrenmana giderken paylaşım yapan Fahriye Evcen'den yeni kare gelmişti.

Özçivit ailesinin mutluluk tablosu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in çocukları Karan ve Kerem ile eğlenceli anları...

Karan'ın babası Burak Özçivit'le boks yaptığı anlar sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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