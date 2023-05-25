Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:11

Özçivit ailesinin mutluluk tablosu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan ve Kerem ile eğlenceli anları...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den mutlu aile tablosu! Karizmatik baba Burak Özçivit'ten minik oğlu Kerem'e oyunlar... 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlernden. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit önceki akşam çocuklarıyla yemeğe gitti. Fahriye Evcen, yemek boyunca Kerem'i kucağından indirmedi. Burak Özçivit eşi ve çocuklarının üzerine titredi...