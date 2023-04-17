Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:37
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
09:39
Özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! Özge Borak itirafı ile şok etkisi yarattı: Evliliklerimden ayıp olmasın diye…
Ünlü oyuncu Özge Borak katıldığı programda bomba açıklamalar yaptı. Özge Borak, yaptığı çarpıcı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan oyuncu Özge Borak, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" dedi.