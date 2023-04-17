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Haberler Galeri Özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! Özge Borak itirafı ile şok etkisi yarattı: Evliliklerimden ayıp olmasın diye…
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:39

Özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! Özge Borak itirafı ile şok etkisi yarattı: Evliliklerimden ayıp olmasın diye…

Ünlü oyuncu Özge Borak katıldığı programda bomba açıklamalar yaptı. Özge Borak, yaptığı çarpıcı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan oyuncu Özge Borak, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" dedi.

Özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! Özge Borak itirafı ile şok etkisi yarattı: Evliliklerimden ayıp olmasın diye…

Özge Borak, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" dedi

Özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! Özge Borak itirafı ile şok etkisi yarattı: Evliliklerimden ayıp olmasın diye…

ÖNGÖRMÜŞ...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu TV programına katılan 41 yaşındaki Borak, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusu karşısında şöyle dedi:

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Özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! Özge Borak itirafı ile şok etkisi yarattı: Evliliklerimden ayıp olmasın diye…

"Eski evliliklerime gidebiliriz... Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın 'Şimdi o kadar da adım attık' diyerek yapamadım."

Özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! Özge Borak itirafı ile şok etkisi yarattı: Evliliklerimden ayıp olmasın diye…

ANNELİĞİ TADAMADI

Özge Borak, annelik hayaline neden kavuşamadığını da şöyle açıkladı: "Hep çok istedim ama olmadı.

Özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! Özge Borak itirafı ile şok etkisi yarattı: Evliliklerimden ayıp olmasın diye…

Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım!"

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