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Haberler Galeri Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan radikal karar! "Bazı insanları kaybetmek gerekir..."
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:07

Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan radikal karar! "Bazı insanları kaybetmek gerekir..."

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, yıllar sonra bir araya gelip baba-kız arasındaki buzları eritmiş, kavuşma anları büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu huzurlu görüntü, beklenmedik bir şekilde sarsılmıştı. Çıtak, sosyal medya hesabında peş peşe yaptığı paylaşımlarla babasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, yıllar sonra kurduğu ilişkiye adeta son noktayı koymuştu. Bu olaylarla birlikte magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak, özel hayatında aldığı radikal bir karar ile yeniden dikkatleri üzerine çekti

Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan radikal karar! Bazı insanları kaybetmek gerekir...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.

Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan radikal karar! Bazı insanları kaybetmek gerekir...

ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

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Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan radikal karar! Bazı insanları kaybetmek gerekir...

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.

Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan radikal karar! Bazı insanları kaybetmek gerekir...

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan radikal karar! Bazı insanları kaybetmek gerekir...

İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı geçirerek hayranlarını telaşlandırmıştı. Dilan Çıtak'ın bu ameliyat sonrasında babasını ziyarette bulunmaması, Instagram üzerinden 'geçmiş olsun' açıklaması yapmaması üstüne üstlük abisi İdo Tatlıses ile takipleşmeyi bırakması gerilimi yükseltmişti.

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