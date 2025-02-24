Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
11:07
Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan radikal karar! "Bazı insanları kaybetmek gerekir..."
İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, yıllar sonra bir araya gelip baba-kız arasındaki buzları eritmiş, kavuşma anları büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu huzurlu görüntü, beklenmedik bir şekilde sarsılmıştı. Çıtak, sosyal medya hesabında peş peşe yaptığı paylaşımlarla babasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, yıllar sonra kurduğu ilişkiye adeta son noktayı koymuştu. Bu olaylarla birlikte magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak, özel hayatında aldığı radikal bir karar ile yeniden dikkatleri üzerine çekti