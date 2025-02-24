Özel hayatında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan radikal karar! "Bazı insanları kaybetmek gerekir..."

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.