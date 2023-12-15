Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
15:49
Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci'den hakkındaki iddialara yanıt!
Özge Özpirinçci son olarak 'Sandık Kokusu' dizisi ile ekranlara döndü. Daha önce Aile dizisinde yer alacağı konuşulan ama son anda rolü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci şimdilerde Sandık Kokusu dizisindeki performansı ile dikkat çekiyor. Dizi projesini kabul etmeden önce bir tiyatro oyunu için görüşmelerde bulunan Özge Özpirinçci hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Bir kullanıcının "Herkesi yüzüstü bıraktı diziye başladı" sözlerine Özge Özpirinçci'den yanıt gecikmedi.