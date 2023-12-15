Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci’den hakkındaki iddialara yanıt!

"ZAMANIMI DAHA DOĞRU DEĞERLENDİRMEM GEREKİYORDU"

Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer iki yaşında bir çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım. Üstüne bir de babama ALS teşhisi konmasıyla birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım.