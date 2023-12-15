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Haberler Galeri Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci'den hakkındaki iddialara yanıt!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 15:49

Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci'den hakkındaki iddialara yanıt!

Özge Özpirinçci son olarak 'Sandık Kokusu' dizisi ile ekranlara döndü. Daha önce Aile dizisinde yer alacağı konuşulan ama son anda rolü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci şimdilerde Sandık Kokusu dizisindeki performansı ile dikkat çekiyor. Dizi projesini kabul etmeden önce bir tiyatro oyunu için görüşmelerde bulunan Özge Özpirinçci hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Bir kullanıcının "Herkesi yüzüstü bıraktı diziye başladı" sözlerine Özge Özpirinçci'den yanıt gecikmedi.

Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci’den hakkındaki iddialara yanıt!

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisindeki performansı ile dikkat çeken Özge Özpirinçci hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyayı sallamıştı.

Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci’den hakkındaki iddialara yanıt!

Bir sosyal medya kullanıcısının Özge Özpirinci'nin videosuna yaptığı yorum çok konuşuldu. Özge Özpirinçci'nin, çok istediği bir tiyatro oyunu için tüm hazırlıklar yapılmasına karşın kendisine gelen dizi teklifini kabul ettiği, bu nedenle son anda oyundan vazgeçtiği iddia edildi.

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Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci’den hakkındaki iddialara yanıt!

Özge Özpirinçci'den hakkındaki iddialara yanıt gecikmedi.

Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci’den hakkındaki iddialara yanıt!

"SPONSOR BULMADIM"

37 yaşındaki oyuncu, "Bahsettiğiniz 'oyun' bir kitap uyarlaması. Kitabı okuduktan sonra yazarına mesaj atıp, 'eğer bir gün kitabınızı tiyatro oyunu ya da sinema filmine uyarlamak isterseniz, ben bu rol için deneme çekimi yapmak istiyorum' dedim. 'Böyle bir tesadüf olamaz, biz de sizi düşünüyorduk' dedi. Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz" ifadelerini kullandı.

Özge Özpirinçci herkesi yüzüstü bırakıp diziye mi başladı? Özge Özpirinçci’den hakkındaki iddialara yanıt!

"ZAMANIMI DAHA DOĞRU DEĞERLENDİRMEM GEREKİYORDU"

Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer iki yaşında bir çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım. Üstüne bir de babama ALS teşhisi konmasıyla birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım.

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