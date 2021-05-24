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Haberler Galeri Özge Özpirinçci "Yeni karakter yükleniyor" dedi son hai ile dikkat çekti! İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:46

"Yeni karakter yükleniyor" dedi son hai ile dikkat çekti! İşte Özge Özpirinçci'nin ...

Güzel oyuncu sosyal medyanın da ilgi gösterdiği ünlü isimlerden biri. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özge Özpirinçci boyatmadığı saçlarıyla uzun süre haber olmuştu. Doğallıktan yana olduğunu dile getiren güzel oyuncu Özge Özpirinçci saçlarındaki beyazlarla takipçilerinden de tam not almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Özge Özpirinçci, son olarak yeni işi için çalışmalara başladığını duyurdu. "Yeni karakter yükleniyor" notu ile yeni imajını paylaşan beğeni topladı.

Özge Özpirinçci Yeni karakter yükleniyor dedi son hai ile dikkat çekti! İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...

Güzel oyuncu sosyal medyanın da ilgi gösterdiği ünlü isimlerden biri. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özge Özpirinçci boyatmadığı saçlarıyla uzun süre haber olmuştu.

Özge Özpirinçci Yeni karakter yükleniyor dedi son hai ile dikkat çekti! İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...

Doğallıktan yana olduğunu dile getiren güzel oyuncu saçlarındaki beyazlarla takipçilerinden de tam not almıştı.

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Özge Özpirinçci Yeni karakter yükleniyor dedi son hai ile dikkat çekti! İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan , son olarak yeni işi için çalışmalara başladığını duyurdu.

Özge Özpirinçci Yeni karakter yükleniyor dedi son hai ile dikkat çekti! İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...

"Yeni karakter yükleniyor" notu ile yeni imajını paylaşan beğeni topladı.

Özge Özpirinçci Yeni karakter yükleniyor dedi son hai ile dikkat çekti! İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...
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