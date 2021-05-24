Özge Özpirinçci Yeni karakter yükleniyor dedi son hai ile dikkat çekti! İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medyanın da ilgi gösterdiği ünlü isimlerden biri. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özge Özpirinçci boyatmadığı saçlarıyla uzun süre haber olmuştu. Doğallıktan yana olduğunu dile getiren güzel oyuncu Özge Özpirinçci saçlarındaki beyazlarla takipçilerinden de tam not almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Özge Özpirinçci, son olarak yeni işi için çalışmalara başladığını duyurdu. "Yeni karakter yükleniyor" notu ile yeni imajını paylaşan Özge Özpirinçci'nin son hali beğeni topladı.