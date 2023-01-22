Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:53

Özge Özpirinçci’den olay Michael Jackson paylaşımı! Verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu!

Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021 yılı eylül ayında evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda evlilik yıldönümlerini kutlayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan da kısa süre önce 1 yaşına basmıştı. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Özge Özpirinçci son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Oyuncu Özge Özpirinçci, hayranlarının başlattığı 'Michael Jackson'ı Özge oynasın' akımına yanıt verdi. İşte güzel oyuncudan gelen çok konuşulacak paylaşım...