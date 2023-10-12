Özge Özpirinçci’nin en acı günü!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, babasının ölümüyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti. Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR ? Türk sinema, dizi ve reklam oyuncusu Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğretimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu, lise eğitimi için Öğrenci Değişim Programı ile ABD'ye gitti. Sabancı Üniversitesi'ni Yönetim Bilimleri okuyan Özpirinçci, 2008 yılında mezun oldu.