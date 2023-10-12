Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 14:33

Özge Özpirinçci'nin en acı günü!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci vefat etti.