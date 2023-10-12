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Haberler Galeri Özge Özpirinçci'nin en acı günü!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 14:33

Özge Özpirinçci'nin en acı günü!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci vefat etti.

Özge Özpirinçci’nin en acı günü!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, babasının ölümüyle sarsıldı.

Özge Özpirinçci’nin en acı günü!

Ünlü oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti.

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Özge Özpirinçci’nin en acı günü!

Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Özge Özpirinçci’nin en acı günü!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR ?

Türk sinema, dizi ve reklam oyuncusu Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.

Özge Özpirinçci’nin en acı günü!

İlk öğretimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu, lise eğitimi için Öğrenci Değişim Programı ile ABD'ye gitti.

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