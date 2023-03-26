Giriş Tarihi: 26.03.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
08:23
Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy’u feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy: Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için...
Manken Özge Ulusoy, geçen aralık ayında babasını kaybetmişti. Karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden babasının ardından Özge Ulusoy, büyük bir hukuk mücadelesine girişti. Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü manken, trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un dava süreci hakkında konuştu: "Uzun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Benzer durumlar yaşayan herkes için bu savaşı veriyorum."