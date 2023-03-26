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Haberler Galeri Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy’u feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy: Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için...
Giriş Tarihi: 26.03.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 08:23

Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy’u feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy: Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için...

Manken Özge Ulusoy, geçen aralık ayında babasını kaybetmişti. Karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden babasının ardından Özge Ulusoy, büyük bir hukuk mücadelesine girişti. Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü manken, trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un dava süreci hakkında konuştu: "Uzun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Benzer durumlar yaşayan herkes için bu savaşı veriyorum."

GÖKHAN GÖKDUMAN
Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy’u feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy: Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için...

Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz aylarda trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un dava süreci sorulunca, "Uzun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Asla peşini bırakmayacağım. Babam öldürüldü. Üstüne bir de suçlu çıkarmaya çalıştılar. Sadece babam için değil, yaya yollarında karşıdan karşıya geçerken, bu tür durumlara maruz kalan herkes için bu savaşı veriyorum" dedi.

Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy’u feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy: Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için...

ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTILAR
Davanın başında babasının suçlu gösterilmek istendiğini hatırlatan Ulusoy, "Babam asli kusurlu, karşı taraf tali kusurlu görünüyordu. Bize haber vermeden, hiçbir şekilde araştırma yapmadan olayı örtbas etmeye çalıştılar.

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Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy’u feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy: Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için...

Ben bunun karşısında durdum zaten. Şu an son duruşmada babamın yaya geçidinde ve kusursuz olduğu ispatlandı.

Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy’u feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy: Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için...

Hiçbir şey babamı geri getirmeyecek ama babam hukukçu bir albaydı. Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için" diye konuştu.

Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy’u feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy: Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için...

28 Ekim'de 40 yaşına basan Özge Ulusoy, yeni yaşını kutlamak için gittikleri Paris'te, sevgilisi Faruk Çolakoğlu'dan tek taş yüzükle evlilik teklifi almıştı.

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