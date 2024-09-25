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Haberler Galeri Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:57

Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Seksenler' dizisinde 'Rukiye' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özlem Türkad, 35 kilo verdi. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası Özlem Türkad, verdiği kilolarla sık sık gündeme geldi. Ünlü oyuncu şimdilerde ATV'nin 'Bir Gece Masalı'nda başarılı performansıyla ilgi çekiyor. İşte Özlem Türkad'ın son hali!

Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!

'Seksenler' dizisinde Fehmi'nin eşi Rukiye rolünü canlandıran usta oyuncu Özlem Türkad, 'Seksenler' dizisi devam ederken mide operasyonu geçirdi.

Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!

MİDE OPERASYONUYLA 35 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu, mide operasyonu sonrası yaklaşık 35 kilo verdi.

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Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!

SIK SIK MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI!

Özlem Türkad, verdiği kilolarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!

Ünlü oyuncu verdiği röportajda sağlık sorunları yaşadığını şu şekilde dile getirmişti, "Tiroitlerimle ilgili bir sıkıntım vardı. Hızlıca teşhis konuldu, kanser olduğum için üzülmeye ya da panik yapmaya fırsatım olmadı" dedi.

Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!

"YAŞAM KALİTEM ARTTI"

Ayrıca oyuncu, "Mide ameliyatıyla 35 kilo verdim. Rahat hareket edebilmek, hafif olmak müthiş özgürlük. Gerçekten yaşam kalitem arttı" diye konuştu.

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