Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!

Ünlü oyuncu verdiği röportajda sağlık sorunları yaşadığını şu şekilde dile getirmişti, "Tiroitlerimle ilgili bir sıkıntım vardı. Hızlıca teşhis konuldu, kanser olduğum için üzülmeye ya da panik yapmaya fırsatım olmadı" dedi.