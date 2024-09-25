Giriş Tarihi: 25.09.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
19:57
Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!
Yayınlandığı döneme damga vuran 'Seksenler' dizisinde 'Rukiye' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özlem Türkad, 35 kilo verdi. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası Özlem Türkad, verdiği kilolarla sık sık gündeme geldi. Ünlü oyuncu şimdilerde ATV'nin 'Bir Gece Masalı'nda başarılı performansıyla ilgi çekiyor. İşte Özlem Türkad'ın son hali!