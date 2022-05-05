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Haberler Galeri Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açtı!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 07:58

Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açtı!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ı herkes ikoncan olarak tanıyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Yalçın, şu sıralar Amerika'da sakin bir yaşam sürüyor. Süreyya Yalçın, Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını GÜNAYDIN'a açtı. Evinin en özel köşelerinde pozlar veren Süreyya Yalçın, ekranda yansıtıldığı gibi biri olmadığının altını çizdi. Süreyya Yalçın, "Hem eşimin işi sebebiyle, hem de sevdiğim için altı ayı Amerika'da, diğer altı ayı da aşık olduğum vatanımda geçiriyoruz" diye konuştu. İşte eskiden Pablo Escobar'ın sahip olduğu, şimdilerde sosyetenin gözde ismi Süreyya Yalçın'ın yaşadığı malikanesi...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN’a açtı!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ı herkes ikoncan olarak tanıyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Yalçın, şu sıralar Amerika'da sakin bir yaşam sürüyor.

Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN’a açtı!

İş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında evlendikten sonra Miami'ye yerleşen Yalçın, altı ay ABD'de, altı ay da Türkiye'deki evinde yaşıyor.

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Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN’a açtı!

Sosyetik güzel, Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını GÜNAYDIN'a açtı.

Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN’a açtı!

Evinin en özel köşelerinde pozlar veren Yalçın, ekranda yansıtıldığı gibi biri olmadığının altını çizdi. Ünlü güzel, Amerika'da nasıl bir yaşantısı olduğunu anlatıp eşiyle ilişkisi hakkında da açıklamalar yaptı.

Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN’a açtı!

Öncelikle bize Miami'deki evinizi açtığınız için teşekkür ederiz. Süreyya Yalçın'ın Amerika'daki günleri nasıl geçiyor?
Daha çok evimde bebeklerim (köpeklerim) ve burada yaşayan sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Aslında gerçek anlamda mutfaktan çıkmıyorum diyebilirim. Gün içerisinde güneşin ve havuzun bol bol tadını çıkarıyorum. Ozan, yoğun çalışıyor. Onun işlerinden fırsat buldukça da karavanımızla Amerika'yı geziyoruz.

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