Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:52
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
07:58
Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açtı!
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ı herkes ikoncan olarak tanıyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Yalçın, şu sıralar Amerika'da sakin bir yaşam sürüyor. Süreyya Yalçın, Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını GÜNAYDIN'a açtı. Evinin en özel köşelerinde pozlar veren Süreyya Yalçın, ekranda yansıtıldığı gibi biri olmadığının altını çizdi. Süreyya Yalçın, "Hem eşimin işi sebebiyle, hem de sevdiğim için altı ayı Amerika'da, diğer altı ayı da aşık olduğum vatanımda geçiriyoruz" diye konuştu. İşte eskiden Pablo Escobar'ın sahip olduğu, şimdilerde sosyetenin gözde ismi Süreyya Yalçın'ın yaşadığı malikanesi...