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Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 07.09.2026 09:58
Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Bülent Ersoy, sadece güçlü sesiyle değil, tarzını yansıtan gösterişli kostümleriyle de dikkat çekiyor. Gösterişli seçimleriyle bilinen Ersoy, tercih ettiği lüks takılarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda yüksek değerli saatiyle sosyal medyada çok konuşulan ünlü sanatçı, bu kez parmağındaki göz alıcı yüzüğüyle magazin gündeminde yerini aldı.