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Giriş Tarihi: 07.09.2026 09:58

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Bülent Ersoy, sadece güçlü sesiyle değil, tarzını yansıtan gösterişli kostümleriyle de dikkat çekiyor. Gösterişli seçimleriyle bilinen Ersoy, tercih ettiği lüks takılarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda yüksek değerli saatiyle sosyal medyada çok konuşulan ünlü sanatçı, bu kez parmağındaki göz alıcı yüzüğüyle magazin gündeminde yerini aldı.

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Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Güçlü yorumuyla Türk sanat müziğinin usta isimleri arasında yer alan Bülent Ersoy, sahne performanslarının yanı sıra iddialı ve gösterişli tarzıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Her adımında tercih ettiği yüksek değerli mücevherlerle dikkat çeken ünlü sanatçı, bu kez son sahne çalışmasında kullandığı aksesuarıyla adından söz ettiriyor.

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Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

LÜKS TUTKUSU YİNE GÜNDEMDE

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir alışveriş sırasında kolundaki lüks saatiyle medyanın odak noktası haline gelen Ersoy'un, bu aksesuarının yaklaşık 150 bin dolar değerinde olduğu iddia edilmişti. Özel mücevher koleksiyonuna olan tutkusuyla bilinen ve sahne kostümlerini nadide parçalarla tamamlayan sanatçı, takı seçimlerindeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

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Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

SAHNESİNDE GÖZ ALICI DETAY

Soon olarak geçtiğimiz akşam sevenleriyle buluşan Ersoy, parmağındaki devasa yüzükle kameraların ilgi odağı oldu. Değerli taşlarla bezenmiş özel tasarım takının pembe safir ve pırlantadan oluştuğu, ağırlığının ise yaklaşık 12 karat olduğu öne sürüldü. Gösterişli aksesuar tercihlerine bir yenisini daha ekleyen ünlü sanatçı, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Bülent Ersoy'un görenleri şaşkına çeviren servet listesi de bir hayli kabarık...

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

-İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

-Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villalar

-İstanbul Fenerbahçe'de özel sauna

-Antalya Fethiye'de benzinlik yatırımı

-30 metrelik lüks yat

-Kiraya verdiği vinç ve dozerler

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Diva'nın serveti, sahnedeki ışıltısını özel yaşamına da yansıttığını bir kez daha gözler önüne serdi....

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

DEMET AKALIN

Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.

Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

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