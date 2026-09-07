Parmağındaki dev servetle sahneye çıktı! Bülent Ersoy’un pembe safirli yüzüğünün karat miktarı ağızları açık bıraktı...

SAHNESİNDE GÖZ ALICI DETAY

Soon olarak geçtiğimiz akşam sevenleriyle buluşan Ersoy, parmağındaki devasa yüzükle kameraların ilgi odağı oldu. Değerli taşlarla bezenmiş özel tasarım takının pembe safir ve pırlantadan oluştuğu, ağırlığının ise yaklaşık 12 karat olduğu öne sürüldü. Gösterişli aksesuar tercihlerine bir yenisini daha ekleyen ünlü sanatçı, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.