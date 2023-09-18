Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu

Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizisi Yalı Çapkını yeni sezon ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı yapım, ekran macerasına 2. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Sevenleri tarafından heyecanla beklenen dizi, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre, dram ve romantik türdeki yapımın kadrosuna güzeller güzeli bir oyuncu dahil oldu. Sosyal medya gündemine oturan iddialı isim ile ilgili olarak ''Pelin gitti, daha sağlam rakip geldi!'' yorumları yapıldı. İşte, Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan o isim…