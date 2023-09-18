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Haberler Galeri Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu
Giriş Tarihi: 18.09.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 16:16

Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu

Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizisi Yalı Çapkını yeni sezon ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı yapım, ekran macerasına 2. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Sevenleri tarafından heyecanla beklenen dizi, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre, dram ve romantik türdeki yapımın kadrosuna güzeller güzeli bir oyuncu dahil oldu. Sosyal medya gündemine oturan iddialı isim ile ilgili olarak ''Pelin gitti, daha sağlam rakip geldi!'' yorumları yapıldı. İşte, Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan o isim…

Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu

Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi isimleri başrolde buluşturan yapımın 15 Eylül Cuma günü 37. bölümüyle ekranlara geliyor.a

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Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu

Hatırlanacağı üzere sezon finalinde Suna Saffet'le evlenmiş ve bunu öğrenen Abidin, kahrolmuştu. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te almış ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşmuştu.

Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu

Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif etmişti. Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmayan Tarık ise kaçmaya çalışan Seyran ve Ferit'in karşısına dikilmiş ve Ferit'i vurmuştu.

Bu gelişmeler üzerine dizinin 2. sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oldu.

Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu

Yeni bölümleri merakla beklenen Yalı Çapkını'nın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor ve oyuncu kadrosu güçlendiriliyor.

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