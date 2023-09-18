Yalı Çapkını güzeller güzeli o oyuncuyu kadrosuna kattı! ‘Seyran’a Pelin’den daha sağlam rakip geldi’ yorumları havada uçuştu

Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif etmişti. Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmayan Tarık ise kaçmaya çalışan Seyran ve Ferit'in karşısına dikilmiş ve Ferit'i vurmuştu.

Bu gelişmeler üzerine dizinin 2. sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oldu.