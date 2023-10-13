Pelin gitti, Yalı Çapkını’na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. İlgiyle izlenen yapımın yeni sezon kadrosuna Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin dahil olmuştu. Kaya, Halis Ağa'nın kızı Nükhet, Tekin ise Nükhet'in oğlu Kaya rollerine hayat veriyor. Dram ve romantik türdeki dizinin kadrosuna bir ismin daha katılacağı açıklanmış ancak rolü belli olmamıştı. Güzel oyuncunun rolü nihayet belli oldu. Bu gelişme sonrası, sosyal medyada iddialı isim ile ilgili olarak ''Ferit onu görür görmez Seyran'ı hemen unutur'' yorumları yapıldı. İşte, Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan o oyuncu…