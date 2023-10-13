Pelin gitti, Yalı Çapkını’na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’

Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif etmişti. Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmayan Tarık ise kaçmaya çalışan Seyran ve Ferit'in karşısına dikilmiş ve Ferit'i vurmuştu.

Bu gelişmeler üzerine dizinin 2. sezonunda neler yaşanacağı izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu olmuştu.