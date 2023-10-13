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Haberler Galeri Pelin gitti, Yalı Çapkını'na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’
Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 16:35

Pelin gitti, Yalı Çapkını'na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. İlgiyle izlenen yapımın yeni sezon kadrosuna Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin dahil olmuştu. Kaya, Halis Ağa'nın kızı Nükhet, Tekin ise Nükhet'in oğlu Kaya rollerine hayat veriyor. Dram ve romantik türdeki dizinin kadrosuna bir ismin daha katılacağı açıklanmış ancak rolü belli olmamıştı. Güzel oyuncunun rolü nihayet belli oldu. Bu gelişme sonrası, sosyal medyada iddialı isim ile ilgili olarak ''Ferit onu görür görmez Seyran'ı hemen unutur'' yorumları yapıldı. İşte, Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan o oyuncu…

Pelin gitti, Yalı Çapkını’na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni sezon oyuncu kadrosuna Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin dahil olmuştu. Daha sonra bir kadın oyuncunun daha katılacağı gündeme gelmişti. O oyuncunun rolü sonunda belli oldu. Güzeller güzeli isim Ferit'i iyileştirmeye gelecekken dizinin sıkı takipçileri ''Seyran'ım onu yer!'' yorumlarında bulundu. İşte o isim…

Pelin gitti, Yalı Çapkını’na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’

Star TV'nin her Cuma akşamı yayına verdiği Yalı Çapkını dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına devam ediyor.

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Pelin gitti, Yalı Çapkını’na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümleri iple çekiliyor.

Pelin gitti, Yalı Çapkını’na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’

Hatırlanacağı üzere sezon finalinde Suna Saffet'le evlenmiş ve bunu öğrenen Abidin, kahrolmuştu. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te almış ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşmuştu.

Pelin gitti, Yalı Çapkını’na Talih kondu! O isim Ferit’i iyileştirmeye geliyor: ‘Seyran’ım onu çiğ çiğ yer’

Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif etmişti. Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmayan Tarık ise kaçmaya çalışan Seyran ve Ferit'in karşısına dikilmiş ve Ferit'i vurmuştu.

Bu gelişmeler üzerine dizinin 2. sezonunda neler yaşanacağı izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu olmuştu.

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