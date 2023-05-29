Perihan Abla’nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü’nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...

Perihan Abla dizisi 80'lerin unutulmaz yapımları arasına adını altın harflerle yazdırmıştı. Perran Kutman ile Şevket Altuğ'un başrollerinde yer aldığı mahalle dizisi sıcacık hikayesi ile kalpleri fethetmişti. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perihan Abla ile yıldızı parlayan oyuncular da oldu bunlardan biri de Songül Ülkü idi.