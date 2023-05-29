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Haberler Galeri Perihan Abla'nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü'nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:44

Perihan Abla'nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü'nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...

Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün son hali "yıllar çok acımasız" dedirtti. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perihan Abla ile yıldızı parlayan oyuncu Songül Ülkü değişimi ile hayranlarını üzdü. Gamzeli güzel olarak nam salan Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü geçmişte Perihan Abla dizisinde birlikte yer aldığı Perran Kutman ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Songül Ülkü Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz'de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. İşte Yeşilçam'da da boy gösteren Songül Ülkü'nün son hali...

Perihan Abla’nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü’nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...

Perihan Abla dizisi 80'lerin unutulmaz yapımları arasına adını altın harflerle yazdırmıştı. Perran Kutman ile Şevket Altuğ'un başrollerinde yer aldığı mahalle dizisi sıcacık hikayesi ile kalpleri fethetmişti. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perihan Abla ile yıldızı parlayan oyuncular da oldu bunlardan biri de Songül Ülkü idi.

Perihan Abla’nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü’nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...

Gamzeli güzel olarak nam salan Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü son hali ile aradan geçen yılların ispatı gibi...

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Perihan Abla’nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü’nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...

Yılların acımasız davrandığı ünlü isimlerden olan Songül Ülkü, geçmişte Perihan Abla dizisinde birlikte yer aldığı Perran Kutman ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Perihan Abla’nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü’nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...

İşte Perihan Abla'nın Sevil'inin son hali.ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Perihan Abla’nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü’nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...

Songül Ülkü Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. E

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