Perihan Abla’nın gamzeli güzeline de yıllar acımadı! Songül Ülkü’nün değişimi geçen yılların ispatı gibi...

Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün son hali "yıllar çok acımasız" dedirtti. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perihan Abla ile yıldızı parlayan oyuncu Songül Ülkü değişimi ile hayranlarını üzdü. Gamzeli güzel olarak nam salan Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü geçmişte Perihan Abla dizisinde birlikte yer aldığı Perran Kutman ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Songül Ülkü Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz'de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. İşte Yeşilçam'da da boy gösteren Songül Ülkü'nün son hali...